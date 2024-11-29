Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek - Son Dakika
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Yaşam

Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek

Meteoroloji\'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu raporunda Türkiye'nin Batı ve orta kesimleri için "azot dioksit" uyarısında bulundu. Puslu bir havaya neden olan azot dioksit gazı, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde kötü kokusuyla hissedilecek.

29.11.2024 14:57
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Geçtiğimiz hafta etkisi artıran yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine gerilerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından azot dioksit uyarısı yapıldı.

Bu sabah itibarıyla yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir havaya neden olurken, yarından itibaren söz konusu durumun yeni şehirlere yayılması bekleniyor.

KÖTÜ KOKUSUNDAN TANINACAK

MGM'nin internet sitesinde paylaşılan hava durumu raporunda cumartesi günü için birçok şehirde 'puslu' ifadesine yer verilirken, söz konusu şehirlerde ayrıca azot dioksit gazı nedeniyle kötü bir koku hissedilecek.

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gazdır. Keskin bir kokuya sahip olan bu gazın kokusu klor gazına benzemektedir. Atmosferin alt tabakalarında ve yere yakın seviyelerde çok az miktarda bulunan endüstriyel kaynaklı bu gaz, yüksek atmosferde oluşan çözüşme ve kimyasal tepkimeler sonucunda ortaya çıkar.

Az miktarda bulunması nedeniyle azot dioksit, zehirli bir gaz olmasına rağmen insan sağlığını doğrudan tehdit etmez. Ancak basıncın yükseldiği günlerde ortaya çıkan azot dioksit, havada kloru andıran kötü bir kokunun hissedilmesine neden olur.

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Son Dakika Yaşam Meteoroloji'den azot dioksit uyarısı: Tüm Türkiye bu kötü kokuyu hissedecek - Son Dakika

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