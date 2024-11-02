Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA BİR ANDA SOĞUYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sıcaklıkların pazar gününden itibaren 5 ila 9 derece birden düşeceğini duyurdu. Marmara ve Kuzey Ege'de de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, pazar gününden itibaren yurdu etkilemesi beklenen soğuk havayla birlikte; pazar günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yağış bekleniyor. Yağışların; pazar günü Rize ve Artvin'in kuzeyi, Şanlıurfa, Mardin Batman Siirt Şırnak Bitlis ve Van çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgâr; pazar günü Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°CAz bulutlu ve açık

DENİZLİ 10°C, 25°CAz bulutlu ve açık

İZMİR 13°C, 22°CAz bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 26°CAz bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 30°CAz bulutlu ve açık

ANTALYA 18°C, 28°CAz bulutlu ve açık

HATAY 13°C, 27°CAz bulutlu ve açık

MERSİN 18°C, 29°CAz bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 4°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 2°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

SİNOP 13°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 4°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

TRABZON 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KARS 5°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 24°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 24°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 11°C, 22°CAz bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°CAz bulutlu ve açık