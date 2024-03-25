Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? - Son Dakika
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Yaşam

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

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Kim Milyoner Olmak İster'de Berk Göktaş isimli yarışmacı 5 milyon TL'lik final sorusunu yanıtlayarak büyük ödülü kazandı. Peki yapılacak kesintiler sonrası genç yarışmacının eline ne kadar para geçecek? Cevabı haberimizde...

25.03.2024 09:47  Güncelleme: 09:53
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı Berk Göktaş 5 milyon TL'lik final sorusuna kadar geldi. Final sorusunda yarışmacıya sorulan soru Bakara süresi ile ilgili oldu. Henüz 19 yaşında olan ve Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan Berk Göktaş 5 milyon TL değerindeki final sorusuna da doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Yapılacak yüzde 20'lik kesinti sonrası genç yarışmacının eline 4 milyon lira geçecek.

İŞTE 5 MİLYON TL'LİK SORU

Final sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, 'biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hz. Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu.

Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek?

DOĞRU YANITI VERDİ

Berk Göktaş Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak şıkları arasından C şıkkı Nohut'u yanıtlayarak 5 milyon TL'yi kazandı ve tarihe geçti. Berk Göktaş, "Çok heyecanlandım. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Ne olursa olsun çekil demezlerdi. Destek olan herkese teşekkür ederim." dedi.

Milyoner\'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş\'ın eline ne kadar para geçecek?

Kenan İmirzalıoğlu, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Kemal Demir: %20 sini kesiyorlar vergi olarak. 4 milyon tl verilecek. Onu da yarışma tarihinden 1 sene sonra veriyorlar. Enflasyondan dolayı o paranın alım gücü seneye 2.5 milyona düşer. 89 6 Yanıtla
  • UğuR DURAN: bu yarışma Kenan Işık'tan sonra kurgu şekilde ilerliyor. Yani bir senaryo yazıyorlar, Başta ünlü Jön Kenan İmirzalıoğlu Yazıp yönetiyorlar. o yüzden artık çok ilgi çekmez oldu 50 22 Yanıtla
  • yağız spotcu: kesinti yanlışş 10 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Milyoner'de 5 milyon lira kazanan Berk Göktaş'ın eline ne kadar para geçecek? - Son Dakika
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