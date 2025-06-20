Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner\'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" programına katılan kadın yarışmacı, basit bir matematik sorusunda verdiği pes dedirtti.

14 YERİNE 4 CEVABINI VERDİ

Programda yarışmacıya "33'ten 3 noksan olan sayı, 44'ten kaç noksandır?" sorusu yöneltildi. Doğru cevap 14 olması gerekirken, yarışmacı tereddüt etmeden 4 cevabını verdi. Bu cevapla yarışmacı elendi.

"YOK ARTIK" DEDİRTTİ

Yarışmacının basit işlem gerektiren bu soruda elenmesi hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri şaşkına çevirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı bu anı paylaşarak "Yok artık!" yorumları yaptı. Bazı izleyiciler yarışmacının heyecanına dikkat çekerken, bazıları da sorunun fazlasıyla kolay olduğunu vurguladı.