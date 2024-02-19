Muş Ovası'ndaki o çiçeği koparanlara 387 bin TL ceza - Son Dakika
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Yaşam

Muş Ovası'ndaki o çiçeği koparanlara 387 bin TL ceza

Bu yıl kış aylarının daha sıcak geçmesi nedeniyle kardelenlerin erken açılması, Muş Ovası'nı zarif bir manzaraya bürüdü. Ancak, bu eşsiz güzelliği bozmak isteyenlere ağır bir ceza uygulanacak. Kardeleni koparmanın cezası 387 bin 142 liraya yükseltildi.

19.02.2024 17:07  Güncelleme: 17:31
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Bahar mevsiminin müjdecileri arasında sayılan ve karların erimeye başlamasıyla ortaya çıkan Kardelenler, Muş Ovası'nı süslemeye başladı. İHA'nın haberine göre, çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarı değişti. Yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.

Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza

MUŞ OVASI KARDELENLER İLE SÜSLENDİ

Muş'ta kış mevsimi, geçtiğimiz yıllara göre daha sıcak geçti. Bu durum, baharın müjdecisi olarak kabul edilen kardelenlerin erken açmasına neden oldu. Karların erimeye başlamasıyla birlikte Muş Ovası, kardelenlerin zarif dansıyla süslenmeye başladı.

Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza

Muhteşem doğa olayı, Muş dağlarındaki beyaz kar örtüsüyle birleşerek adeta bir renk cümbüşü oluşturuyor. Kardelenlerin eşsiz güzelliği ise görenleri büyülüyor.

Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza

AÇAN ÇİÇEKLER BAHARIN MÜJDECİSİ

Muş merkeze bağlı Konukbekler beldesi yakınlarında filizlenen kardelenler, doğanın ilk cömertliği olarak karşımıza çıkıyor. Kardelenlerin açmasıyla birlikte Muş, baharın gelişini coşkuyla karşılıyor. Doğanın uyanışı, Muş Ovası'nı benzersiz bir görsel manzara ile buluşturuyor.

Muş Ovası'ndaki Kardelenleri koparanlara 387 bin TL ceza

CEZA ORANI YÜZDE 52.46 YÜKSELTİLDİ

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Muş Ovası'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.

Muş Ovası\'ndaki o çiçeği koparanlara 387 bin TL ceza

Muş, Çevre, Doğa, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Muş Ovası'ndaki o çiçeği koparanlara 387 bin TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mert kursun : insan öldüren 5 yıl yatmıyor çiçek koparanın vay haline dagda bayırda görsem anlamam koparır atarım nasıl bir adalet tir ülkemizde anlamış degilim 42 2 Yanıtla
  • mert çelik: gece koparsa kım nereden gorecek kameramı var 29 3 Yanıtla
  • Ziya Öner: Yanlışlıkla koparsan ocağına incir ağacı dikildi demektir :) 24 1 Yanıtla
  • ferhat bakşi: Acayip bir sistem... İnsanın değerinin olmadığı bir ülkede yaşamak 17 2 Yanıtla
  • Ali Kublay: İyide şimdiye kadar kesilmiş tek ceza dekontu varmı bu şeye benziyo hakim bana sekizkere idam verdi ama beni asan falan yok kağıt uzerinde 9 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Muş Ovası'ndaki o çiçeği koparanlara 387 bin TL ceza - Son Dakika
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