Mustafa Destici'den "Miras" hutbesini eleştirenlere tepki

16.08.2025 14:43
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, mirasla ilgili cuma hutbesi tartışmalarına ilişkin Diyanet'e destek vererek, kurumun Allah'ın emirlerini hatırlattığını ve görevini yaptığını söyledi. Destici, miras hukukunun devlet yasalarına göre uygulandığını, dini uyarılar ile devlet hukuku arasında bir çelişki bulunmadığını vurguladı.

Son dönemde cuma hutbeleri, gündemdeki tartışmaların merkezine otururken, geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından okunan "Kul Hakkı Ateşten Gömlektir" konulu hutbe, özellikle "miras" ile ilgili ifadeleri nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Hutbede yer alan "Kişinin kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah'ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır" cümlesi, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

DESTİCİ'DEN DİYANET'E DESTEK

Tartışmalar devam ederken Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Diyanet'in her zamanki gibi Allah'ın emirlerini hatırlattığını belirten Destici, "Bu haftaki hutbede miras konusunda, Allah'ın belirlediği ölçülere uyulmasının önemi vurgulanmıştır. Tıpkı namaz, oruç, zekât ve tesettür gibi bu da kişinin iradesine bırakılmış bir sorumluluktur" dedi.

"MİRAS HUKUKU VE VATANDAŞLIK HAKLARI..."

Destici, Diyanet'e yöneltilen eleştirileri "abesle iştigal" olarak nitelendirerek, "Din adamları Allah'ın emirlerini hatırlatmadığında görevlerini yapmamış olurlar. Ancak unutulmamalıdır ki, miras hukuku ve vatandaşlık hakları devletin yasaları çerçevesinde uygulanır. Dini hükümler inanç sahiplerinin vicdani sorumluluğu kapsamındadır; yasal düzenlemeler ise tüm vatandaşlar için bağlayıcıdır" ifadelerini kullandı.

BBP lideri, Diyanet'in dini uyarıları ile devletin hukuk sistemi arasında bir çatışma olmadığını vurgulayarak, "Biri inanç rehberliğidir, diğeri vatandaşlık ve hukuk güvenliğidir. İkisine de saygı göstermek hem inanç özgürlüğünü hem hukuk düzenini korumaktır" dedi.

İşte Destici'nin o paylaşımı;

