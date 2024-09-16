Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu - Son Dakika
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Yaşam

Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu

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Mersin sağlık çalışanı Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğününde takı merasiminde takılan herkesi hayrete düşürdü. Gelin ve damada beşi bir yerde altın yerine beşi bir yerde sebze tohumu takıldı.

16.09.2024 11:21  Güncelleme: 11:31
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Mersin Silifke ilçesinde Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğünlerine birçok kişi katılırken, düğüne Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'ta katıldı. Gelin ve damadın babası çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürmeleri nedeniyle, Silifke Belediye Başkanı Turgut takı merasiminde beşi bir yerde 'altın' yerine, beşi bir yerde 'tohum' taktı.

Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu

TURGUT: 'GENÇ ÇİFTLERİMİZE TOHUM TAKACAĞIZ'

Gelin ve damadın şaşkınlıkla gözlerinden okunurken, Silifke Belediye Başkanı Turgut, "Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu

"ALTIN YERİNE TOHUM TAKILDI"

Damat Ahmet Doğan tohum takılması hakkında açıklama yaptı. Damat "Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı" derken, gelin ise "Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah" dedi.

Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu

Ahmet Doğan, Politika, Güncel, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aynur Cıkın:
    Şaka gibisibiz artık yaaa 51 1 Yanıtla
  • Davut Çağlar:
    bahane iyiymiş 41 1 Yanıtla
  • Zeki asafoğlu:
    O tohumlar hibrit tohum ve pahalı tohumlar Allah bereket versin 17 4 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bende YAKI zannettim damada lağzım olur sabahına beli ağrır . 7 11 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Hay Allah razı olsun başkan bizi ağır yükten kurtardın hatta tohum değilde beşi bir yerde fidan takmaya bile razıyız 3 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Aklıma geldi tohum takılmış ama bebek içinde tüp bebek yaparlarsa o zaman takı manalı olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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