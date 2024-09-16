Ne çeyrek ne de gram! Belediye başkanının yeni evli çifte hediyesi düğüne damga vurdu

Yaşam

Mersin Silifke ilçesinde Seher Öz ve Uzman Çavuş Ahmet Doğan düğünlerine birçok kişi katılırken, düğüne Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'ta katıldı. Gelin ve damadın babası çilek ve sebze üretimi ile geçimlerini sürdürmeleri nedeniyle, Silifke Belediye Başkanı Turgut takı merasiminde beşi bir yerde 'altın' yerine, beşi bir yerde 'tohum' taktı.

TURGUT: 'GENÇ ÇİFTLERİMİZE TOHUM TAKACAĞIZ'

Gelin ve damadın şaşkınlıkla gözlerinden okunurken, Silifke Belediye Başkanı Turgut, "Biliyorsunuz biz bu bölgede tarımla uğraşıyoruz. Çiftçilikle geçiniyoruz. Adet olmuştur. Genelde düğünlerde para ve altın takılır. Biz bugün çok daha değerli bir şey takacağız. Genç çiftlerimize tohum takacağız. İnşallah bereketli ve hayırlı olur. Bol ve bereketli bir yaşamları olur. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"ALTIN YERİNE TOHUM TAKILDI"

Damat Ahmet Doğan tohum takılması hakkında açıklama yaptı. Damat "Silifke yöresinde, bölgemizde çiftçilikle uğraşılmaktadır. Babalarımız çiftçilikle uğraştığı için bugün bize tohum takıldı" derken, gelin ise "Beşi bir yerde altın yerine tohum takıldı. Ülkemizde daha bereketli ürünler yetiştirilir inşallah" dedi.