Nedim Usta: Ahşap Gemi Mesleği Yok Oluyor

21.08.2025 12:49
83 yaşındaki Nedim Kaplan, çırak yetişmemesi nedeniyle ahşap gemi yapımının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

ORDU'da ahşap gemi ustalığı yapan Nedim Kaplan (83), yıllar içinde yüzlerce tekne ve gemi yaparak denize indirdiğini belirterek, "Şu an çırak yetişmiyor, meslek yok oluyor. Öğrenmek isteyene bu işi öğretirim" dedi.

Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Nedim Kaplan, 60 yıldır tekne ve gemi yapımı ile uğraşıyor. 1958'de marangozluk kursuna giden Kaplan, kursu bitirdikten sonra Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir tersanede yaklaşık 2 yıl çıraklık yaptı. Kaplan, 1963'te askerlik görevini yapmak için mesleğe ara verdi. 1965'te terhis olduktan sonra ülkenin farklı kentlerindeki tersanelerde ahşap gemi ustalığı yapmaya başlayan Kaplan, 1985'te kendi atölyesini açtı. Şimdiye kadar yüzlerce gemi yaparak denize indirdiğini belirten Kaplan, "Bu çok zevkli bir meslek olmasına rağmen bu iş artık yok oluyor. Çünkü çırak bulamıyoruz. Peşimizden yetişen olmayınca ileride bu mesleği yapan kalmayacak. Çırak olarak yanımda oğlumu yetiştirdim. Benden sonra devam ederse o edecek, etmez ise bu meslek ölecek" dedi.

'GİTMEDİĞİM ŞEHİR KALMADI'

Meslek gereği birçok farklı yere gittiğini vurgulayan Kaplan, "Devamlı tek bir tekne üzerinde çalışmıyorum. Tekne ve gemi yaparken aynı zamanda diğer gemilerin bakım ve tadilat işleri de oluyor, onlarla da ilgileniyorum. Artvin'in Hopa ilçesinden tutun da Hatay'ın Samandağ ilçesine kadar gitmediğim yer kalmadı" diye konuştu.

'TEKNE VE GEMİ YAPARKEN ÖLÇÜLERİN DIŞINA ÇIKAMAZSINIZ'

Tekne ve gemi yapmanın inceliklerine değinen Kaplan, şimdiye kadar çok farklı uzunluklarda ve ebatlarda tekneler yaptığını belirterek, "Gemi yapmanın belirli bir ölçüsü vardır. Bu ölçülerin dışına çıkamazsınız. Her geminin boyuna göre derinliği ve genişliği olur ve buna göre üzerinde çalışırsınız. Hiçbiri birbirinin aynısı olmaz. Tekneyi yapıp, suya indirdikten sonra kendimle gurur duyuyorum. Bu mesleğin yok olmasını istemiyorum" ifadelerine yer verdi. (DHA

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/Ordu,

Kaynak: DHA

