Nişanın Bozulması ve Tazminatlar

24.02.2026 11:00
Nişanlı çiftler, bozulma halinde yüksek tazminatlar alabilirler. Eşya iadesi zorunludur.

KONYA'da avukat Asiye Tuğçe Çakır, nişanlı çiftlerin, aldatılma ya da tarafların ebeveynleri ile dengelerini koruyamaması halinde tazminat ödeyebileceğini belirterek, "Nişanın bozulduğu takdirde örneğin; karşı taraf sizi aldattıysa, anne ve babasıyla arasındaki dengeleri koruyamadıysa ve siz bunu kanıtlamanız halinde, oldukça yüksek tazminatlar kazanabilirsiniz" dedi.

Nişanlı çiftler, ayrıldıktan sonra birbirlerine aldıkları eşyalarla ilgili aralarında anlaşmazlık yaşayabiliyor. Avukat Asiye Tuğçe Çakır, nişanın atılması durumunda çiftlerin, aldıkları eşya ve hediyeleri iade etme zorunluğu olduğunu söyledi. Çakır, bunun Türk Medeni Kanunu'nda da belirtildiğini ifade ederek, "Nişanın bozulmasından sonra insanlarda duygusal bir yıpranma olsa da aynı zamanda Türk Medeni Kanunu, nişanın bozulması sonrasında bazı prosedürleri de kendiliğinden getirmiştir. Kusurun hiçbir önemi bulunmamaktadır. Kusurun olsun olmasın nişanı attıysan, karşı tarafın sana vermiş olduğu hediyeleri geri iade etmekte yükümlüsün. Bu hediyeler olağan hediyeler ve olağan dışı hediyeler olarak iki gruba ayrılmaktadır. Olağan hediyeler; size getirilen çikolata, çiçek, alınan kıyafetler, yıpranan şeyler olarak bunlar geçer. Bunları geri iade etmekte zorunlu değilsiniz. Lakin olağan dışı olan hediyeler olarak ev alınmıştır, bir tapu alınmıştır, araba alınmıştır. Sizlere verilen büyük takılar, altınlar, pırlantalar, mücevherler bunların verilmesinin zorunluluğu vardır. Burada asla kusur aranmaz" dedi.

'KARŞI TARAFIN KUSURUNU KANITLAMANIZ GEREK'

Çakır, nişanlı çiftlerin birbirlerine yönelik hak durumuna göre maddi ve manevi tazminatta açabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Maddi ve manevi tazminat davalarında kusur önemlidir. Manevi tazminat davalarında, 'Ben bu nişanın atılmasından çok üzüldüm. Çok keder duydum. Bu yüzden şu kadar tazminat istiyorum' şeklinde maalesef talebiniz olmuyor. Nişanın atımında kusur öne geliyor. Karşı tarafın kusurunu kanıtlamanız gerek. Kusuru kanıtlayınca dışarıya karşı ne kadar gururumuzun incindiği çok önemli bir durumdur. Maddi tazminat boyutuna gelince, o nişan için yapmış olduğunuz masrafları faturalandırarak tabii ki de karşı taraftan talep edebilirsiniz. Nişanda vermiş olduğunuz hediyelerin geri iadesi için karşı tarafta veya sizde bir kusur aramanıza gerek yok. Lakin maddi ve manevi tazminatlarınızda kusur derecesi oldukça önemlidir. Özellikle bunları kanıtlamanız, belgelendirmeniz çok önemli. Nişanın bozulduğu takdirde örneğin; karşı taraf sizi aldattıysa, anne ve babasıyla arasındaki dengeleri koruyamadıysa ve siz bunu kanıtlamanız halinde, oldukça yüksek tazminatlar kazanabilirsiniz."

Kaynak: DHA

Yaşam, Son Dakika

