Nisanur'un Uçma Hayali Gerçek Oldu

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde yaşayan bedensel engelli Nisanur Arapoğlu'nun (21) yamaç paraşütü ile uçma hayali gerçek oldu. Büyük mutluluk yaşayan Arapoğlu, evinin bahçesinde dolaşıp, rahatlıkla gezebilmek için akülü tekerlekli sandalye istiyor.

Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi'nde yaşayan Nisanur Arapoğlu, 8 yaşında geçirdiği havale nedeniyle bedensel engelli kaldı. Arapoğlu, geçen yıl mahallede depremzedelere moral amacıyla oluşturulan yamaç paraşüt pisti etkinliklerini evinde izledi. Yamaç paraşütü yapanları izlerken heyecanlanan Nisanur Arapoğlu'nun ailesi, durumu yamaç paraşütü organizatörü Kaderim Boyacı'ya anlattı. Bunun üzerine Boyacı, hayalini gerçeğe dönüştürmek için Arapoğlu'nu evinden aldırdı. Kaderim Boyacı alana gelen Nisanur'u uçuşa hazırlayarak, birlikte havalandı. Bir süre havada süzülen Arapoğlu, daha sonra belirlenen alana başarıyla iniş yaptı.

'DİĞER HAYALİM, EVİN BAHÇESİNDE DOLAŞABİLMEK'

Özgürce uçmanın mutluğunu yaşayan Nisanur Arapoğlu, "İlkokul 2'nci sınıfa giderken geçirdiğim rahatsızlık sonucu yürüyemez ve konuşma zorluğu yaşamaya başladım. Evden dışarıyla çıkamıyorum. Yamaç paraşütü ile uçanları evden gördüğümde heyecanlanıyor ve uçma hayali kuruyordum. Bugün bu hayalim gerçekleştirildiği için sevinçliyim. Bir diğer hayalim ise evin bahçesinde dolaşabilmek. Dışarıya çıkıp, rahatlıkla gezebilmek için hayırseverlerden akülü sandalye istiyorum" dedi.

'EN BÜYÜK HAYALLERİNDEN BİRİ, UÇMAKTI'

Nisanur'un hayvancılıkla uğraşan babası Abdullah Arapoğlu, kızının mutluluğu ile ailece büyük sevinç yaşadıklarını belirterek, "Kızımın her mutluluğu bizi de mutlu ediyor. 5 çocuğumdan en küçüğü olan kızım Nisanur, ilkokula giderken havale geçirince yürümez hale geldi. Eve bağlı yaşayan kızımın en büyük hayallerinden biri uçmaktı, onu da bugün gerçekleştirmiş olmasına seviniyorum" diye konuştu.

