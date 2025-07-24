Öğretmen Hacı Karaalp Kanserden Vefat Etti

ŞIRNAK'ın Güçlükonak ilçesinde görev yapan sınıf öğretmeni Haci Karaalp (31), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güçlükonak ilçesi Koçtepe İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Haci Karaalp, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Ankara Araştırma Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4 yıldır Güçlükonak ilçesinde görev yapan Karaalp'in cenazesi, uçakla Diyarbakır'a getirilerek, Silvan ilçesinde toprağa verilecek.

Şırnak Valisi Birol Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şırnak-Güçlükonak ilçemizde görev yapmakta olan ve bir süredir Ankara Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisi gören Koçtepe İlkokulu sınıf öğretmeni Hacı Karaalp'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.