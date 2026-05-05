Öğretmenler Volkanik Arazide Doğa Yürüyüşü Düzenledi

HATAY'ın Hassa ilçesinde öğretmenler düzenlenen doğa yürüyüşünde lav tüpü mağaralarının yer aldığı volkanik araziyi gezdi.

Hassa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen doğa yürüyüşünde öğretmenler, bu kez rotayı volkanik araziye çevirdi. İlçede bulunan lav tüpü mağaralarının yer aldığı volkanik arazide özel kıyafetlerle gezen eğitimciler, aynı zamanda bölgeyi keşfetti. Yürüyüşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Sait Bayraktar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisi Abdullah Dinç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Müdürü Nuri Akın, Hassa Orman İşletme Şefi Yusuf Gürgür ve çok sayıda öğretmen katıldı.

Etkinlik, Haydarlar Gölü çevresindeki volkanik arazide başladı. Yağmurlu havaya rağmen büyük bir heyecanla gerçekleştirilen yürüyüşte öğretmenler, siyah lav kayalıkları arasında dikkat gerektiren parkurda ilerledi. İlk mola, Ardıçlı Delikli Ören bölgesindeki lav tüpü mağaralarında verildi. Tulumlarını giyerek dar geçitlerden mağaraya giren katılımcılar, doğanın eşsiz oluşumlarından biri olan lav tüpü odalarını yakından inceleme ve keşfetme fırsatı buldu. Zorlu ancak bir o kadar keyifli geçen keşif, öğretmenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Lav tüpü ziyaretinin ardından yürüyüş, su papatyalarıyla dikkat çeken Ilıca Gölü çevresinde verilen dinlenme molasıyla devam etti. Katılımcılar burada doğanın huzurunu doyasıya yaşadı. Programın sonunda, Haydarlar Köyü sakinleri tarafından odun ateşinde hazırlanan ayran çorbası ve börekler ikram edildi. Misafirperver köy halkının sunduğu bu ikramlar, günün yorgunluğunu unuttururken etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Haber-Kamera Ufuk AKTUĞ-İSKENDERUN(Hatay),