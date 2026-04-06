Oltu’da Bahar Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu’da Bahar Yürüyüşü

06.04.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oltu'da 45 kişilik doğa tutkunu grup, kardelenler arasında 20 kilometrelik yürüyüş yaptı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde 45 kişilik grup, kardelenler arasında 20 kilometrelik bahar yürüyüşü yaptı.

Oltu ve Erzurum'dan katılan doğa tutkunları, havaların ısınması sonrası bölgede doğa yürüyüşüne çıktı. Yürüyüş, sabahın erken saatlerinde Oltu'nun Dutlu Mahallesi'nden başlayarak Güllüce Mahallesi sınırlarında bulunan Carmek Yaylası'na kadar devam etti. Gidiş-dönüş şeklinde gerçekleştirilen parkurda doğaseverler, kışın etkisinin azalmasıyla birlikte açan kardelenlerin arasında yürüdü. Doğaseverler, bölgenin güzelliklerini yakından gözlemleme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca verilen molalarda katılımcılar, yanlarında getirdikleri yiyecekleri paylaşarak sosyal bir ortam oluşturdu. Doğa ile iç içe geçen yürüyüş, keyifli anlara sahne oldu.

Erzurum yürüyüş ekibinden Nermin Çakmak, iki yıldır yürüyüş grubunda yer aldığını belirterek, "Bugün Dutlu köyünden başladığımız yürüyüşte yaylaya kadar yaklaşık 20 kilometre yürüdük. Parkur çok zor değildi ancak uzundu. Direnç kazandıran güzel bir parkurdu. Doğa harikaydı, çok keyifli bir yürüyüş oldu" diye konuştu.

Oltu Doğaseverler Grubu'ndan Yunus Emre Çelik, zorlu kış günlerinden sonra baharın tadını çıkardıklarını söyledi.

Oltu yürüyüş ekibinden emekli öğretmen Osman Aslan ise "Erzurum ekibi ile birlikte Dutlu köyünden yaylaya yürüdük. Bir tarafta kar, diğer tarafta çiçekler vardı. Oldukça keyifli bir yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

Haber-Kamera: Dursun Murat AYDIN/OLTU(ERZURUM),

Kaynak: DHA

Etkinlikler, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Oltu’da Bahar Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti
Sergen Yalçın’dan El Bilal Toure kararı Sergen Yalçın'dan El Bilal Toure kararı
Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi büyük sürpriz

13:02
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü
Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
12:49
İran’dan ateşkes teklifine yanıt Kabul etmek için tek şartları var
İran'dan ateşkes teklifine yanıt! Kabul etmek için tek şartları var
12:17
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim’in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 13:32:50. #7.13#
SON DAKİKA: Oltu’da Bahar Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.