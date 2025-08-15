Olur'un İlk Kadın Kaymakamına Çeyiz Bohçası Hediye - Son Dakika
Olur'un İlk Kadın Kaymakamına Çeyiz Bohçası Hediye

15.08.2025 09:52
Ormanağzı Mahallesi'nde kadınlar, Kaymakam Semanur Kalkan'a çeyiz bohçası ve yöresel ürünler hediye etti.

ERZURUM'un Olur ilçesinin ilk kadın kaymakamı Semanur Kalkan'ı ziyaret eden kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, çeyiz bohçası hediye etti.

Erzurum'da 1958 yılında ilçe olan Olur'a ilk kez kadın kaymakam atandı. Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde görev yaparken Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 27 Mayıs 2025'te Olur ilçesine atanan Semanur Kalkan görevine başladı. İlçeye kadın kaymakam atanması en çok kadınları mutlu etti. Kırsal Ormanağzı Mahallesi'nde yaşayan Havva Aktürk, Nurcan Özmen, Gönül Aktürk ve Şükran Kalkan Kaymakam Kalkan'ı ziyaret ederek görevinden dolayı kutladı.

Kadınlar, yanlarında getirdikleri çeyiz bohçasını ve yöresel ürünleri Kaymakam Kalkan'a hediye etti. Çeyiz bohçasında mahalle kadınlarının genç kızlar için el emeğiyle hazırladığı karnavas bezinden başörtüsü, sehpa örtüsü, iğne oyası yazmalar ve patikler yer aldı. Kadınlar, Ormanağzı Mahallesi'ne özgü coğrafi işaret belgeli Karnavas dut pekmezi, dut pestili, keş, ceviz ve kayısı reçeli de hediye etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaret sırasında kadınlar hediye ettikleri çeyizlik ürünlerin tanıtımını da yaptı. Havva Aktürk, Kaymakam Kalkan'ın bekar olduğunu öğrendikleri için hediye getirdiklerini söyledi. Kadınlar, Kaymakam Kalkan'ı köylerine de davet etti.

Kaymakam Semanur Kalkan, "Buranın kadınlarıyla aynı kültüre sahibiz. Getirdikleri hediyeler çok kıymetli, el emeği göz nuru ürünler. Benim için emek verip hazırlamışlar, her biri için ayrı ayrı çok teşekkür ederim. İnşallah köyümüzde bir araya geldiğimizde bu ürünlerle ilgili girişimci ruhla neler yapabiliriz, daha detaylı konuşuruz" diye konuştu.

Ormanağzı Mahallesi sakinlerinden Havva Aktürk, "İlçemize yeni gelen Kaymakamımız Sayın Semanur Kalkan'ı makamında ziyaret ettik. Hediyelerimizi takdim ettik. Genç kızlarımızın çeyizine koyduğumuz el emeği ürünlerimizi ve köyümüzün yöresel tatlarını sunduk. Kendisiyle kısa ama samimi bir sohbetimiz oldu. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz" dedi.

İlçeye kadın kaymakam atanmasından mutlu olduğunu ifade eden Nurcan Özmen, görevinde başarı diledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Kültür, Kadın, Yaşam, Olur

07:27
