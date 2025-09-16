Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti - Son Dakika
Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti

Otomobilden müzik sesi duyan işçiler 10. katta halay çekti
16.09.2025 17:37
Adana'da bir inşaatın 10. katında çalışan işçiler, otomobilden gelen müzik sesiyle halay çekmeye başladı. O anlar cep telefonu ile anbean görüntülenirken; halayın ardından işçiler işlerine devam etti.

Adana'da bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesiyle birlikte oldukları yerde halay çekmeye başladı.

Adana'dan iç ısıtan görüntüler geldi. Kentin Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bir inşaatın 10'uncu katında çalışan işçiler otomobilden gelen müzik sesini duyunca kendini tutamadı.

BİR ANDA HAYALA DURDULAR

Bir işçi önce elindeki kerpetenle birlikte dans etmeye başladı. Yerden metrelerce yükseklikte müziğin ritmine kapılan işçiye diğer arkadaşları da katılarak halay çekmeye başladı.

O ANLAR KAMERALARDA

İşçilerin tehlikeli oyunu cep telefonu ile çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi. İşçiler halayın ardından işlerine devam etti.

Kaynak: İHA

