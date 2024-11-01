Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası, hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler talebe yetişmekte zorlanıyor.
Dubai çikolatası çılgınlığı devam ederken ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor" diyen Yanardağ, "Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" ifadelerine yer verdi.
Son Dakika › Yaşam › Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia - Son Dakika
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