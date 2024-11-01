Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia - Son Dakika
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Yaşam

Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia

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Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, son dönemlerin en popüler ürünlerinden biri olan Dubai çikolatası konusunda dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Yanardağ, ''Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…'' ifadelerine yer verdi.

01.11.2024 17:38  Güncelleme: 17:49
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Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Dubai çikolatası, hem tadı hem de gösterişli ambalajlarıyla kısa sürede popüler hale geldi. Gençler arasında hızla yayılan bu trend, çikolataya olan talebi artırırken işletmeleri de yeni siparişler vermeye yönlendirdi. Bazı işletmeler talebe yetişmekte zorlanıyor.

ARZU YANARDAĞ'DAN UYARI

Dubai çikolatası çılgınlığı devam ederken ünlü oyuncu Arzu Yanardağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. "Böyle moda olan şeyler beni çok itiyor" diyen Yanardağ, "Bugün bazı haberlerde çıktı bilmiyorum izlediniz mi? Avrupa'dan geri dönen tonlarca Antep fıstığı var. Onlardan Dubai Çikolatası yapılmış. Neden geri döndü? Çünkü küflü ve çok toksik maddeler içerdiği için. Geçmiş olsun yani…" ifadelerine yer verdi.

Oyuncu Arzu Yanardağ\'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia

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Son Dakika Yaşam Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Dubai çikolatası hakkında çok konuşulacak iddia - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sudem meliss:
    Dubai çikolatasıymış içinde Kim Bilir neler var sağlıksız 53 3 Yanıtla
  • Murat:
    hahahhahajahjaaj her hıyara tuz alıp koşarsanız sonunuz böyle olur 52 1 Yanıtla
  • Rıdvan Gökdemir:
    Koyun gbi milletiz ne versen yer 46 4 Yanıtla
  • Süleyman Efe:
    Tarım bakanlığında mı çalışmaya başlamış acaba 13 25 Yanıtla
  • Hakan Yücel:
    işine bak yalancı o fıstıkları gönderirken sen ordaymıydın ispatla yoksa çık çiftçilerin özür dile sonra ülkeyi terk et... 6 30 Yanıtla
  • Nuri Gündoğdu:
    Antep fıstıkları sizin gördükleriniz şok bim 101 de satılan cevizleri iyi kontrol edin hepsi bozuk küflü ithal Amerikan menşeli olanlar bu marketleri Amerikalılar kazıklamış onlarda halkı denetim yetersizliğide cabası duyurulur 18 0 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    Bunu bi senmi biliyosun kimse bilmiyo öylemi 1 10 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Çok şükür merak bile etmedim 3 0 Yanıtla
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