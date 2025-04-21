Papa Franciscus’un Vefatı İznik Ziyaretini Etkiledi - Son Dakika
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Yaşam

Papa Franciscus’un Vefatı İznik Ziyaretini Etkiledi

Papa Franciscus’un Vefatı İznik Ziyaretini Etkiledi

Papa Franciscus'un ölümü, İznik'teki Birinci İznik Konsili yıl dönümü hazırlıklarını etkiledi.

21.04.2025 16:59
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HAYATINI kaybeden Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un (88) Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle ziyaret etmeyi planladığı Bursa'nın İznik ilçesinde hazırlık çalışmaları sürüyor. Yeni seçilecek papanın mayıs ayında İznik'i ziyaret edip etmeyeceği, Vatikan'dan ilçeye gelecek olan heyet tarafından belirlenecek.

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü nedeniyle 24-25 Mayıs'ta İznik'i ziyaret edeceği açıklanan, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus yaşamını yitirdi. Papa'nın bu ziyareti, Hristiyanlar için büyük önem taşıyan ve inanç turizminin merkezi olarak bilinen İznik'in dünyaya tanıtımı için çok önemliydi. Bunun için de aylardır süren hazırlıklar yapılıyordu. Papa Franciscus'un resmi ayin yapması planlanan İznik Gölü'ndeki Tarihi Bazilika ile ziyaret ve incelemelerde bulunacağı Ayasofya Camisi ve Roma Tiyatrosu'ndaki hazırlıklar hala sürerken, yeni seçilecek papanın, ilk ziyaretini İznik'e yapıp, yapmayacağı ise bu ay sonunda Vatikan'dan ilçeye gelmesi beklenen heyet tarafından belirlenecek.

'ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR'

İznik'in Hristiyan dünyası için önemine dikkat çekerek, ilçedeki çalışmaların ve hazırlıkların süreceğini söyleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "Sabah uyandığımda Papa Franciscus'un vefat haberini aldık. Kendisi, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü onuruna İznik'e gelmeyi planlıyordu. En son buraya gelen Kardinal Beyefendi kendisiyle görüştüğünü, sağlığı el verirse sadece İznik'e gelmeyi istediğini belirtmişti. Katolik camiasının ve bütün Hıristiyanların başı sağ olsun diyoruz. İznik çalışmaya devam ediyor. Bu konuda gerekli açıklamalar cenaze töreni sonrasında gelir. İznik, Hristiyan dünyası için çok önemli olduğu için, biz çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde sürdürüyoruz. Bazilikanın olduğu bölüm yaklaşık 1 ay içerisinde müze haline getirilecek" diye konuştu.

'TÜRK'ÜN MİSAFİRPERVERLİĞİNİ GÖSTERECEĞİZ'

Papa'nın ölümüne üzüldüğünü söyleyerek, yerine gelecek heyeti en iyi şekilde ağırlayacaklarını belirten turizm işletmecisi Bekir Uslu da "Bazilikanın yanında bulunan işletmenin sahibiyim. Papa'nın ölümüne üzüldüm. Biz hayatını kaybeden Papa'nın yerine başkasının geleceğini düşünüyoruz. Gelecek olan misafirleri en güzel şekilde ağırlayacağız. Türk'ün misafirperverliğini göstereceğiz. Her türlü hazırlığımızı yaptık" dedi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Papa Franciscus’un Vefatı İznik Ziyaretini Etkiledi - Son Dakika

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