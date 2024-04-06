Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu\'nun cevabı çok net oldu

Yaşam

"Dişe diş, kana kan! Ben ya da başka birisi onu yaşatmaz"

ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca vatandaşların dinen merak ettiklerini yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez bir izleyicinin güzellik rutini hakkında konuştu.

"SUYUN TIRNAĞA DEĞMESİ LAZIM"

Programda bir izleyici Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve guslünüz geçersizdir" yanıtını verdi.