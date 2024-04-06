Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu - Son Dakika
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Yaşam

Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu

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Ramazan ayı boyunca ekranda vatandaşların sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusu yöneltildi. Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım" yanıtını verdi.

06.04.2024 11:00  Güncelleme: 11:05
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ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca vatandaşların dinen merak ettiklerini yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez bir izleyicinin güzellik rutini hakkında konuştu.

"SUYUN TIRNAĞA DEĞMESİ LAZIM"

Programda bir izleyici Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve guslünüz geçersizdir" yanıtını verdi.

Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu\'nun cevabı çok net oldu

Nihat Hatipoğlu, Kadın, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Murat Zor: yeni nesil de beyin yoooookmu 42 2 Yanıtla Murat Itibar: Büyük ihtimal yok kardeşim 35 1 ferhat eser: Bu yeni nesil organik değil hormonlu ve gedeolu bunların ana dillerini bile kısaltıp konuşuyorlar ana babaya saygıları yok eğitim yok dini değerleri bilmezler ellerine ver tiktoku istegramı sabahtan akşama kadar gezinsinler işleri bu 4 0
  • Bilgehan Göktürk: Ta ortaokulda öğretilen bir bilgiyi milyonların karşısında sormaya utanmıyormusunuz? 33 5 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: Müslümanım diye gez af edersin sözüm ona değil hayvan tırnağı gibi etrafta gez,Müslümanlığın nasıl Müslüman kişi nasıl olur KURAN VE SÜNNETLER IŞIĞINDA BAKMANIZI TAVSİYE EDERİM. 32 5 Yanıtla
  • ferhat eser: bir Müslüman böyle saçma sapan sorular sormaz ben bunların samimi ve gerçekçi olduğuna inanmıyorum protez tırnak ne la ? 27 7 Yanıtla
  • PAVEL KA: Doğru söyledi 31 2 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Çok iğrenç bir görüntü.nedir o tırnaklar insan neden böyle bir tıknak uzatmak ister 27 2 Yanıtla
  • ferhat eser: nihat hoca gerçekçi olmalı bir kere saçı başı açık kadınları oraya nasıl kabul ediyolar dinimizde saçın açık olması haram değilmi neden islamiyetin gerçeğini anlatmıyorsunuz millete??? 18 10 Yanıtla Gökmen Karaçay: onun işi ticaret 8 7
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