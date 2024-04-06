ATV ekranlarında Ramazan ayı boyunca vatandaşların dinen merak ettiklerini yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu kez bir izleyicinin güzellik rutini hakkında konuştu.
Programda bir izleyici Hatipoğlu'na "Protez tırnak kullanıyorum, abdestim kabul olur mu?" sorusunu yöneltti. Hatipoğlu bu soruya "Protez ana tırnağın üstüne oturduğu için abdest olmaz. Suyun tırnağa değmesi lazım. Sizin proteze değdiği, alta su inmediği için abdestiniz ve guslünüz geçersizdir" yanıtını verdi.
Son Dakika › Yaşam › Protez tırnakla abdest kabul olur mu? Nihat Hatipoğlu'nun cevabı çok net oldu - Son Dakika
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 26 CHP'li ilçe belediye başkanı ile birlikte Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı. Ziyaret esnasında güvenlik görevlilerinin müdahalesi ile kısa süreli bir kriz yaşandı. İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından yürüyüşüne devam etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Giresun Gedikkaya mevkiinde ağaç kesimi yapan bir kişi dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu vatandaş kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık durumu iyi olan kişi kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Yıldönümü ve 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocukları ağırladı. Çocuklar, polis arabalarını ve ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı bulurken, polislerle tanışıp sohbet etme imkanı da elde etti. Bu etkinlik, toplumsal dayanışma ve empati duygularının güçlenmesine katkı sağladı.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hadi Güçlü ve beraberindeki polisleri kabul etti. Ateş, şehit olan polisleri rahmetle, gazileri saygıyla anarken, tüm polislerimize görevlerinde başarılar diledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda şehirde herhangi bir sorun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldı. Bayram süresince toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak, otoparklar ücretsiz kullanılabilecek, mezarlıklar temizlik çalışmaları yapıldı, itfaiye ve KOSKİ 24 saat hizmet verecek, zabıta ekipleri şikayetlere cevap verecek, acil müdahale ekipleri hazır olacak.
Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyenler, Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu güzergahında trafik yoğunluğu oluşturdu. Gurbetçilerin yoğun gelişi nedeniyle yollarda araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri önlemler alarak trafiğin aksamaması için çalışıyor.
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