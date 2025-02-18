Hurma Atelier'in kurucusu Rafiye Yazıcı, Haberler.com'da Melis Yaşar'a konuk oldu. Yemek masasında başlayan girişimcilik serüvenini ve bone tasarımlarına gelen eleştirileri samimiyetle anlattı.
Rafiye Yazıcı, Hurma Atelier'i kurma sürecinin bir yemek masasında başladığını ifade etti. Yazıcı, "Hurma Atölye ismine çocukken karar vermiştim" diyerek marka adının kökenine değindi.
Yazıcı, bone tasarımlarının tesettür ürünü olarak sunulmadığını, bunların birer baş aksesuarı olduğunu belirtti. Ayrıca "Boneleri tamamen ruh halime göre tasarlıyorum" diyerek tasarım sürecine dair ipuçları verdi.
Bone tasarımlarına ilk kez kızı için başladığını dile getiren Yazıcı, "İlk defa pamuk astarlı bone olayını biz çıkarttık" diyerek yenilikçi çalışmalarına dikkat çekti. Yurtdışından gelen yoğun ilgi ve beğeniyi de paylaştı.
Son Dakika › Yaşam › Rafiye Yazıcı: Boneleri tesettür ürünü olarak sunmuyorum - Son Dakika
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