Recep Özer: "Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir" - Son Dakika
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Yaşam

Recep Özer: "Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir"

Recep Özer: "Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir"

Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Recep Özer, Haberler.com stüdyosunda Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Sağlık, kişisel gelişim ve içsel huzur üzerine önemli açıklamalarda bulunan Özer, "Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir," diyerek affetmenin gücüne vurgu yaptı. Özer, yargı ve şükran arasındaki ilişkiyi de derinlemesine ele aldı.

02.01.2025 18:45
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Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Recep Özer, Haberler.com stüdyosunda sunucu Meltem Şarkışlalı'nın konuğu oldu. Kişisel gelişim ve sağlık üzerine derinlemesine bilgiler veren Özer, insanların yaşamlarını dönüştürmek için adım adım yapmaları gereken seçimler üzerine konuştu.

"NE YAPTIĞINIZ DEĞİL, HANGİ ENERJİYLE YAPTIĞINIZ ÖNEMLİ"

Özer, sağlıklı yaşam konusunda şunları söyledi: "Dünyanın en sağlıklı yemeğini yiyip hasta olabiliriz, çünkü o bizim bedenimize iyi gelmeyebilir." Bunun yanı sıra "Ne yaptığınız değil, hangi enerjiyle yaptığınız önemli" diyerek enerjinin yaşamımızdaki gücüne dikkat çekti.

"EGOLARIMIZIN SONSUZ BİR AÇLIĞI VAR"

Ego üzerine de konuşan Özer, "Ego'yu doyuramazsınız, egolarımızın sonsuz bir açlığı mevcut" diyerek, insanın sürekli tatminsizlik duygusu içinde olduğunu belirtti. Bu bağlamda, şükran ve yargı arasındaki ilişkiye de değindi. "Şükran ve yargı aynı anda var olamaz," ifadeleriyle içsel huzurun nasıl elde edileceğine dair önemli bir ipucu verdi.

"AFFETMEMEK, ZEHİRİ KENDİN İÇMEK GİBİDİR"

Yazar, affetmenin gücüne vurgu yaparak, "Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir" diyerek affetmenin bireyin içsel huzuru için ne kadar önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, "Etkileşime girdiğimiz herkesin ruh parçalarını ve moleküllerini alıyoruz," diyerek insan ilişkilerinin ruhsal yansıması üzerine derin bir bakış sundu.

"ODAĞIMIZI NEYE VERİRSEK, ONU BÜYÜTÜRÜZ"

Özer, odaklanma üzerine de önemli açıklamalarda bulundu: "Odağımızı neye verirsek, onu büyütürüz." Yargı ve olumsuz düşüncelerin kişiyi nasıl etkilediğini anlatan Özer, yargılama ve eleştirinin insan üzerindeki bumerang etkisine dikkat çekti. "Birini yargıladığımızda, o yargı bumerang gibi dönüp dolaşıp bizi buluyor," diyerek insanın enerjisini yönlendirmesinin hayatındaki etkilerini anlattı.

Meltem Şarkışlalı, Kişisel Gelişim, Recep Özer, Eğitim, Sağlık, Yargı, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Recep Özer: 'Birini affetmemek, zehri kendin içip karşındakinin ölmesini beklemektir' - Son Dakika

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