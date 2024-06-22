Saç Uzmanı Selçuk Ergin: Türkiye\'deki kadınların yüzde 60\'ı sarı saç tercih ediyor

Yaşam

Hush Academy Eğitim Müdürü Selçuk Ergin Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

"TÜRKİYE'DE KADINLARIN YÜZDE 60'INDAN FAZLASI SARI SAÇ TERCİH EDİYOR"

Türkiye'deki saç boyatma oranlarından bahseden Saç Uzmanı Selçuk Ergin, "Türkiye'de kadınların yüzde 60'ından fazlası sarı saçı tercih ediyor. Dolayısıyla nemlendirme ve aynı zamanda yapılandırma kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Boya işlemi uygulamadan önce saç sağlığının elverişli olup olmadığına bakılmalı. Saç işlemleri profesyonel ellere bırakmak her zaman daha iyidir. Evde boyanılan saçlarda daha çok yıpranmalar oluyor. Doğru ürün, doğru marka ve doğru teşhis ile saç boyaması yapılmalı." ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 200-250'YE KADAR SAÇ DÖKÜLMESİ OLABİLİR"

Saç dökülmesinin en yayın nedenleri nelerdir? Sorusuna cevap veren Ergin, "Geçici ve kalıcı saç dökülmeleri var. Genelde geçici dökülmeler mevsimsel olabiliyor. Her mevsim geçişinde mutlaka saç kaybı yaşıyoruz. Günlük 200-250'ye kadar saç dökülmesi olabilir. Dökülüyorsa problem yok mutlaka yerine yeni saç gelecektir. Strese bağlı saç dökülmeleri de olabilir. Kalıcı dökülmelerde ise vücudun kendi üretmiş olduğu yağ asitleri saçın kökünü eritiyor. Saçlara ne kadar iyi bakarsanız daha iyi sonuç alıyorsunuz." dedi.