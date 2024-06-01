Sapanca\'da alkol ve uyuşturucu kullanımı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Yaşam

SAKARYA'ya tatil için geldikleri villada eğlenen ve alkol ile uyuşturucu hap aldıkları iddia edilen 4 kişiden Yücel Erkalmış (38), fenalaşıp öldü.

Olay, gece saatlerinde, Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi'ndeki villada meydana geldi. Kocaeli'den tatil için Sapanca'ya gelen T.M.D. (39), C.G. (38), O.K. (37) ve Yücel Erkalmış, kaldıkları villada, iddiaya göre, alkolle birlikte uyuşturucu aldı. Eğlenen 4 gençten Yücel Erkalmış bir anda fenalaştı. Erkalmış, arkadaşlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Erkalmış'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi.

Sağlık durumları iyi olan diğer 3 kişi hakkında ise 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma' suçunu kapsayan Türk Ceza Kanunu'nun 191'inci maddesi uyarınca soruşturma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.