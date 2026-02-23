Saklı Kanyon'da Yeniden Su Akışı Başladı - Son Dakika
23.02.2026 11:40
Manisa'daki Saklı Kanyon, son yağışların ardından doğal güzelliğine kavuştu.

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Spil Dağı Milli Parkı sınırları içindeki Saklı Kanyon'da, son yağışların ardından yeniden su akmaya başladı.

1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan ve yaklaşık 650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen ve Çaybaşı Deresi'ne dökülen Saklı Kanyon; şelaleleri, küçük göletleri ve manzarası ile son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi odağı oldu. Geçen yıl bölgede etkili olan kuraklık ve yetersiz yağış nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon tamamen kurudu. Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan alan, doğal görünümünü büyük ölçüde yitirdi. Bu yıl kış aylarında ve son haftalarda etkili olan yağışlar ile kanyon yatağında yeniden su akışı başladı. Kayalıkların arasından süzülen suyun oluşturduğu görüntü ile bölge eski canlılığına kavuştu. Yeniden akmaya başlayan Saklı Kanyon, dronla görüntülendi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
