Sarıyer'de trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Yaşam

Sarıyer'de trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer\'de trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı

Sarıyer'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Türen Bayram, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kazada hayatını kaybeden Bayram'ın yakınları, Sarıyer Belediye Başkanı ve çok sayıda vatandaş törene katıldı.

29.05.2024 17:24
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Yılmaz OKUR/ SARIYER'DE dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Kemer Mahallesi Muhtarı Fulya Türen Bayram son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kemer mahallesi muhtarı Fulya Türen Bayram, 2 kişilik elektrikli aracıyla Bahçeköy Sarıyer Yolu'nda seyir halindeyken iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç kontrolden çıkarak takla attı. Karşı şeride geçip bariyerlere vuran araç ardından karşı yönden gelen otomobille bariyerler arasında sıkıştı. Kazada Fulya Türen Bayram hayatını kaybetti; yardımcısı Süreyya Akkoca ise yaralandı.

"MAHALLEMİZİN HERŞEYİ OLMUŞTU"

Kemer mahallesi muhtarı Fulya Türen Bayram bugün son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeköy Nuray Artam Camii'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, mahalle muhtarları, Bayram'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kemer Mahallesi Muhtarlık azası olarak görev yapan Erşan Kuruhasan, "Çok büyük bir acı yaşıyoruz, acımız anlatılamaz. Rabbim rahmet eylesin. Bahçeköy Kemer Mahallesi çok büyük bir değerini kaybetti. Yoksullara, yaşlılara yardıma koşan böyle bir muhtar yoktur. Bizim mahallenin herşeyi olmuştu. Gençlerimizi işe yerleştirmesiyle, gençlerimizi aydınlatmasıyla ve kötü maddelerden korumasıyla beraber bu kadar emniyetle iç içe çalışan bir kardeşimiz daha yoktur. Ben birinci azasıyım, iki dönemdir beraber çalışıyorum. Böyle bir insan görmedim, yaşamadım, yaşayacağımı da daha tahmin etmiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin yakınlarına başsağlığı diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Sarıyer'de trafik kazasında hayatını kaybeden muhtar son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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