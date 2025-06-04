Şef Danilo Zanna\'nın kurucusu olduğu Filo D\'olio, Avrupa\'nın en iyi 50 restoranı arasında

ÖDÜLÜ EKİP ARKADAŞLARINA ARMAĞAN ETTİ

İspanya'daki ödül törenine katılan Şef Danilo Zanna, ödülü ekip arkadaşlarına armağan etti.

"BU BAŞARIYI BİZİ MOTİVE EDEN TUTKUYA BORÇLUYUZ"

Zanna, "Bu başarıyı, her gün gösterdiğimiz emeğe, kullandığımız kaliteli malzemelere ve bizi motive eden tutkuya borçluyuz. Müşterilerimizle, dostlarımızla ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.