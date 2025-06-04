İspanya'daki ödül törenine katılan Şef Danilo Zanna, ödülü ekip arkadaşlarına armağan etti.
Zanna, "Bu başarıyı, her gün gösterdiğimiz emeğe, kullandığımız kaliteli malzemelere ve bizi motive eden tutkuya borçluyuz. Müşterilerimizle, dostlarımızla ve hikâyemize ortak olan herkesle bu mutluluğu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.
Son Dakika › Yaşam › Şef Danilo Zanna'nın kurucusu olduğu Filo D'olio, Avrupa'nın en iyi 50 restoranı arasında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?