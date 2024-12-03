Serebral Palsi Hastası Durmuş'un İtfaiye Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
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Serebral Palsi Hastası Durmuş'un İtfaiye Hayali Gerçekleşti

Serebral Palsi Hastası Durmuş\'un İtfaiye Hayali Gerçekleşti

Mersin'de 28 yaşındaki Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ, itfaiye eri olma hayalini Büyükşehir Belediyesi sayesinde gerçekleştirdi. Temel itfaiye eğitimi alarak tatbikatlara katılan Durmuş, hayalinin gerçeğe dönüşmesiyle mutluluğunu dile getirdi.

03.12.2024 12:28  Güncelleme: 12:35
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MERSİN'de en büyük hayali itfaiye eri olmak olan 28 yaşındaki hafif derece Serebral Palsi hastası Durmuş Bozdağ hayali, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçeğe dönüştürüldü.

Toroslar Belediyesi yetkililerinin talebi üzerine Ata Eğitim Merkezi'ne davet edilen Durmuş Bozdağ, önce temel itfaiye eğitimi aldı. Tam donanımlı itfaiye kıyafetleri giyen Durmuş için araç yangını tatbikatı yapıldı. Telsizle ihbar alan ve itfaiye aracına binerek olay yerine ulaşan Durmuş, Ata Eğitim Merkezi'nde oluşturulan alanda araç yangını söndürdü. Durmuş, ardından intihar etmek üzere olan bir vatandaşı kurtarmak için tırmanma kulesine tırmandı. Telsiz kullanırken, yangın döndürürken ve kuleye tırmanırken oldukça heyecanlı olan Durmuş, en büyük hayalinin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadı. İtfaiye eri olan ve hayalindeki gibi bir gün geçiren Durmuş Bozdağ, "Yangın söndürdüm. Kuleye tırmandım. En büyük hayalim itfaiyeci olmaktı. Kendimi iyi hissediyorum, mutluyum, neşeliyim" dedi.

'DURMUŞ'UN HAYALİYDİ, GERÇEK OLDU. MUTLUYUM

Durmuş'un annesi Lemiye Bozdağ da oğlunun hayali gerçek olduğu için mutluydu. Oğlunu mutluluk gözyaşlarıyla izleyen ve "Durmuş'un en büyük hayali itfaiye eri olmaktı" diyen anne Bozdağ,"Bugün, bize çok güzel bir gün yaşattılar. Durmuş bugün yangın söndürdü, itfaiye arabasına bindi, intihar etmekte olan birini kurtarmak için yukarı tırmandı. Çok güzel gün geçirdik, çok mutluyuz. Hayaliydi, gerçekleşti. Gurur duydum, çok mutlu oldum. Burada bize gösterdikleri emek ve özen için herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BİR GENCİMİZİN HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK'

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürü Abdil Duru,Toroslar Belediyesi yetkilileri kendilerine ulaşınca Durmuş'un hayalini gerçekleştirmek için hemen harekete geçtiklerini söyledi. Duru, "Bugün bir gencimizin hayalini gerçekleştirdik. Bize böyle bir talep geldi. Biz de bu hayali en güzel, ne şekilde gerçekleştiririz diye çocuğumuzla görüştük. İtfaiye kıyafeti giydirdik. Profesyonel itfaiyecinin kullandığı tüm ekipmanları vererek mutlu ettik. Tatbikatımız bir araç yangınına müdahaleydi.112'nin ihbarı üzerine Durmuş arkadaşımız itfaiye aracına bindi ve itfaiyeci arkadaşlarla beraber gelerek başarıyla yangını söndürdü. Bunun ikinci safhasında iple erişim vardı. Oluşturduğumuz tatbikata göre, tamamen güvenlik önlemleri alınarak intihar etmekte olan bir vatandaşımızı kurtarmak için yukarı çıktı. Sonra geri indi. Çok mutlu oldu. Böyle bir güne, böyle bir anıya eşlik ettiğimiz için biz de mutlu olduk, gurur duyduk" ifadesini kullandı.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Serebral Palsi Hastası Durmuş'un İtfaiye Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

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