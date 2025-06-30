Engelleri aşarak milletvekili olan Serkan Bayram, Haber Bahane programında samimi açıklamalarda bulundu. Bayram, yaşadığı zorluklardan vazgeçmeyişine, hayata tutunma motivasyonundan toplumsal sorumluluk projelerine kadar birçok konuda dikkat çeken ifadeler kullandı. Erzincan'da düştüğü yerde milletvekili seçilmesi ve "Buğday Tanesi" projesinin hikâyesi programın öne çıkan başlıklarındandı.
Serkan Bayram, kendi hayat hikâyesinden ilhamla çekilen "Buğday Tanesi" filmi hakkında konuştu: "Buğday Tanesi bir misyon, umut ve sosyal sorumluluk projesidir." Bayram, projenin engellilere ve ailelerine cesaret verdiğini, farkındalık oluşturduğunu belirtti.
Hayatı boyunca yaşadığı zorluklara rağmen mücadeleyi bırakmadığını vurgulayan Bayram, "Çok zor hayatlar yaşadım ama güçlüydüm, pes etmedim. Bana taş atana ben gül uzattım." sözleriyle yaşama ve insanlara dair pozitif duruşunu anlattı.
Bayram, hayatındaki en anlamlı dönüm noktalarından birini şöyle özetledi: "41 yaşında düştüğüm yerde, Erzincan'da milletvekili oldum." Engelli bireylerin mücadele azmine örnek olmayı hedeflediğini söyledi.
Rahatsızlığı nedeniyle yargıç olmasının engellendiğini ve birçok ameliyat geçirdiğini anlatan Bayram, "Rahatsızlığım yüzünden beni hâkim yapmadılar. 10'dan fazla ameliyat oldum, ama çevremi üzecek hiçbir hareket yapmadım." ifadeleriyle yaşadığı travmalar karşısında ailesine ve insanlara olan sevgisini koruduğunu vurguladı.
Bayram, projesinin uluslararası etkisine de değinerek, "Buğday Tanesi mücadelesi ülkemizde ve dünyada büyük değişikliklere vesile olacak." dedi. Hayatındaki "41" rakamının anlamlı tesadüflerini paylaşarak, film sürecinin de 41 günde tamamlandığını anlattı.
Son Dakika › Yaşam › Serkan Bayram: Buğday tanesi umut ve sosyal sorumluluk projesidir - Son Dakika
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