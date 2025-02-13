Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı - Son Dakika
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Yaşam

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı

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Kanal D'nin popüler dizisi 'Annem Ankara'nın yeni fragmanında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor' şarkısı ilk kez yayınlandı. Şarkının tam versiyonu, 'Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

13.02.2025 15:13  Güncelleme: 15:35
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Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara'nın yeni fragmanında Sezen Aksu'nun Ferdi Tayfur'a ithafen okuduğu 'Bana Sor', şarkısı ilk kez yayınlandı.

MİNİK SERÇE'DEN 'BANA SOR'

Hikayesiyle izleyici derinden etkileyen Annem Ankara'nın yeni tanıtımında Sezen Aksu sürprizi yaşandı. Minik Serçe'nin geçtiğimiz ay kaybettiğimiz usta sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' adlı şarkısına yeniden hayat verdiği ortaya çıktı. Ahmet Selçuk İlkan'ın sözlerini yazdığı, Sait Büyükçınar'ın bestelediği ve 1990 yılında ilk defa Ferdi Tayfur'un Hoşçakal albümüyle piyasaya sürülen efsane şarkı Aksu'nun büyülü sesinden 'Annem Ankara'da izleyiciyle buluştu.

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı

İzleyicileri heyecanlandıran tanıtım sonrası dizinin ve Sezen Aksu'nun fanları şarkının tamamını merak etmeye başladı. Aksu'nun sesinden 'Bana Sor' tam haliyle haftaya Annem Ankara'nın yeni bölümünde ekrana gelecek.

Sezen Aksu, Ferdi Tayfur\'un \'Bana Sor\' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara\'da yayınlandı

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Son Dakika Yaşam Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mehmet Yılmaz:
    okuma Bee Allah Allah git kendi şarkılarını oku Sen kim ferdi kim bee 12 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Resmen şarkının içine....... 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Parasız okumayın yaaa 3 1 Yanıtla
  • Mesut Kaya:
    şarkıyı katletmiş 1 0 Yanıtla
  • Berkay Yıldırım:
    ne slaka rum kızının söylemesğmi gerekiyo o güzelim şarkıyıda dixide ysyınlıyorlar niye gerçek sahibi söylryen ferfi babsnın sesinden vermiyo asalaklar 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    hep ağlıyor ne buu 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sezen Aksu, Ferdi Tayfur'un 'Bana Sor' şarkısını okudu: İlk kez Annem Ankara'da yayınlandı - Son Dakika
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