SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler - Son Dakika
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Yaşam

SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

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SGK, milyonlarca emekliye yönelik hizmetlerin duyurulması için yeni bir internet sitesi açtı. Site üzerinden dijital kimlik kartı da oluşturulabilecek olan emekliler kartın üzerindeki QR kod sayesinde kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

07.07.2024 10:44
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturulan "emekliler.gov.tr" internet sitesi erişime açıldı.

"EMEKLİ DİJİTAL KİMLİK KARTI HAZIR"

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı emektarlarımızın 'Emekli Dijital Kimlik Kartı' hazır. Emeklilerimize özel yapılan indirimler ve birçok fırsatlara 'https://emekliler.gov.tr' adresi üzerinden erişebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

SGK'nin paylaşımında "emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden "dijital kimlik kartı"nın nasıl oluşturulacağına ilişkin videoya da yer verildi.

SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler

İNDİRİMLERDEN FAYDALANABİLECEKLER

Buna göre, emekliler, oluşturulduktan sonra PDF çıktısı alınacak dijital kimlik kartı üzerindeki QR kodla kendilerine özel indirimlerden faydalanabilecek.

SGK\'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler
Kaynak: AA

Teknoloji, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam SGK'dan emeklilere özel yeni site! Dijital kimlik kartıyla indirimlerden faydalanabilecekler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mehmet Yılmaz: bırakın karti martı yaşanabilir bir maaş verin hepsi bu 57 0 Yanıtla
    emre kula: Aynen öyle emekli yaşanabilir bilir maaş istiyor indirim kart mart istemiyor emekli maaşına zam yapmamak için böyle şeyler çıkarıyorlar açlık sınırı 20 bin TL olmuş onu bile alamıyor emekli eee buradan ne sonuç çıkıyor emekli bu ülkede yok hükmünde 7 0
  • Alper Eren: Türlü aldatmacaları bırakın da emeklilere insanca yaşayabilecekleri bir maaş verin, karar alıcılar ile emekliler arasında fersah fersah maaş farkı oluştu ve halkın halinden bihabersiniz. 15 0 Yanıtla
  • Yunus Uslu: İnsanalar cebine girene bakar . Banane indirimden uygulamadan evime erzak alabiliyor muyum , canımın istediğini lokantada yiyebilir miyim, bir ahbaba çay ısmarlarken düşünecek miyim !! 13 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic: 10 bin lira ile harca harca bitmez. 3 kere zam aldim 3 undede 10 bin oldu maasim. 12 2 Yanıtla
  • Vedat Kral: bizi ettiniz dilenci 8 0 Yanıtla
  • Oooo: Bir arada uçak biletlerine indirimle KYK yurtlarını ücretsiz yapmışlardı. Bir salın şu emeklileri:) 6 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: İklim değişikliği kanunu. İçin hazırlık mı acaba djital para alışkanlık 5 0 Yanıtla

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