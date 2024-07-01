Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelekle geldi - Son Dakika
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Yaşam

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelekle geldi

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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin dava başladı. 22 sanıklı davayı siyasi parti temsilcileri de takip ediyor. Türkiye'nin gözünü çevirdiği duruşmaya Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in çelik yelekle gelmesi dikkat çekti.

01.07.2024 11:08
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz itibarıyla başlandı. Ayşe Ateş için alınan sıkı güvenlik tedbirleri ise oldukça dikkat çekti.

"CEZAEVİ HAYATINI MAALESEF BİZE LAYIK GÖRDÜLER"

Adliyenin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada normal bir hayat yaşamadığının altını çizen Ateş, "Yoğun güvenlik önemleri altında yaşıyorum. Normal bir hayat yaşamıyorum. Evde kızlarımla, çok gerekli haller dışında dışarı çıkmadan; onların yaşaması gereken cezaevi hayatını maalesef bize layık gördüler" diyerek tepki gösterdi.

"BUNLAR ÖYLE ALÇAK ADAMLAR Kİ..."

"Tedbirler çok yüksek seviyede ama ben zaten evden çıkmıyorum." diye konuşan Ayşe Ateş, "Bunlar öyle alçak adamlar ki yanımdaki korumalara da silah doğrultacak kapasiteyi ben onlarda görüyorum. Çocuklarımla birlikte evimin balkonundan dışarıyı seyrediyorum" dedi.

DAVA 4 GÜN DAHA SÜRECEK

Hazırlanan 145 sayfalık iddianamede, tetikçi Eray Özyağcı ile onu olay yerine getirip, olayın ardından kaçıran Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında eylem üzerinde ortak hakimiyet ile müşterek fail olarak Sinan Ateş'e yönelik toplu halde, iştirak halinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. İlk duruşması görülen Sinan Ateş davası 4 gün daha sürecek.

Sinan Ateş\'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelekle geldi

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Son Dakika Yaşam Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, duruşmaya çelik yelekle geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kol Yen: fitnebaz 2 5 Yanıtla
  • Özgür Özer: Helal olsun Hanımefendiye. Kocasının kanı yerde kalmasın diye canla başla çalışıyor didiniyor. Gerçek Asena böyle olur… Rabbim tez zamanda cinayette kimin payı varsa ortaya çıkartılmasını nasip etsin inşallah. Payı olan herkesinde en yüksek cezaları alması dileği ile 1 1 Yanıtla

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