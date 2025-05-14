Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı - Son Dakika
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Yaşam

Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı

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Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce farklı tarihler konuşulsa da dizi, 34. bölümde ekranlara veda edecek. Başrol oyuncusu ise son sahnesini çekerek sete ve izleyicilere duygusal bir şekilde veda etti.

14.05.2025 16:14
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Show TV'nin dikkat çeken yapımlarından Siyah Kalp dizisinde izleyicileri üzecek gelişmeler yaşanıyor. Başrollerini Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın ve Ece Uslu'nun paylaştığı dizinin final tarihi yeniden belirlendi.

Daha önce 26. bölümde ekranlara veda edeceği duyurulan fenomen dizinin, alınan yeni kararla 34. bölümde final yapması netleşti

Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı

Dizide Sumru'nun terk ettiği ikizlerden biri olan 'Nuh' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aras Aydın, projeden ayrıldı. Oyuncunun, son sahnesini çekerek sete veda ettiği öğrenildi. Aydın'ın ayrılığı, dizinin ilerleyen bölümlerindeki dengeleri de değiştirecek gibi görünüyor. Sevilen karakterlerden biri olan Nuh'un diziden nasıl bir senaryo ile çıkacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Siyah Kalp için final kararı netleşti. Daha önce farklı tarihler konuşulsa da dizi, 34. bölümde ekranlara veda edecek. Başrol oyuncusu ise son sahnesini çekerek sete ve izleyicilere duygusal bir şekilde veda etti.

Siyah Kalp\'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı

Siyah Kalp, Show Tv, Magazin, Yaşam, Dizi, TV, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bulent Cebeci:
    Nuh ameliyat masasında kalacak demek ki ! 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Siyah Kalp'in veda tarihi netleşti! Başrol oyuncusu son kez sete çıktı - Son Dakika
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