Sokak Köpekleri Yavru Köpeğe Saldırdı

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde 3 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan yavru köpek, belediye yetkilileri tarafından tedaviye alınarak barınağa götürüldü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde İncesu ilçesi Örenşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Bilgiç'in evinin önünde 3 sokak köpeği, yavru köpeğe saldırdı. Gürültüler üzerine dışarı çıkan Adem Bilgiç, bahçesinde yaralı yavru köpeği buldu ve durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeğin tedavisini yaparak götürdü. Yavru köpeğin, Büyükşehir Belediyesi köpek bakım evine götürüleceği öğrenildi.
Öte yandan yaşanan olay evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 3 sokak köpeğinin yavru köpeği ısırarak çekiştirdiği anlar yer aldı.
Haber-Kamera: KAYSERİ,
