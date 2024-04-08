Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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Yaşam

Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Bugün İstanbul\'da ve İzmir\'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi

Afad ve Kandilli Rasathanesi 8 Nisan Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Nisan İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi

08.04.2024 13:28  Güncelleme: 13:40
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Afad ve Kandilli Rasathanesi 8 Nisan Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Nisan İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

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Son Dakika Yaşam Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
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