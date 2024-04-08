Afad ve Kandilli Rasathanesi 8 Nisan Pazartesi gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Vatandaşların sarsıntı hissettiği an arama motorlarında arattığı soru ilk olarak bugün deprem mi oldu? Sorusu oluyor. Yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi internet sitesinde yer alıyor. Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Nisan İzmir'de deprem mi oldu? İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.
Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.
Son Dakika › Yaşam › Bugün İstanbul'da ve İzmir'de Deprem mi Oldu? AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi - Son Dakika
Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, ölümünün 20. yılında yine sevenleri tarafından unutulmadı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı karakter için her yıl anma mesajları yayınlanırken sosyal medyada da gündem oluyor. Kaynarca, karakteri için yayınladığı videoda rahmet diledi ve onun güzel bir adam olduğunu belirtti.
Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde, plakasız motosiklet kullanan Emir Furkan Çayır'ın bahçe duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çayır'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazada, sürücünün motosikletin önünü kaldırması nedeniyle kontrolü kaybettiği iddia edildi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
Muş'ta tatlıcılar, bayram için verilen siparişlerin yetiştirilmesi için mesai yapıyor. İmalathanelerde baklava, şekerpare, güllaç, kadayıf ve tulumba gibi birçok tatlı bayram için hazırlanıyor. Vardiyalı sistemle gece gündüz çalışan tatlı ustaları, özenle yaptıkları tatlı çeşitlerini beğeniye sunuyor. İşletme sahibi Veysel Okşaş, bayram öncesi yoğunluklarının arttığını, ustaların siparişleri yetiştirmek için çaba gösterdiğini söyledi. Müşterilerin taleplerini karşılamak için açık olacaklarını belirten Okşaş, kaliteli malzemenin kullanılmasının önemine dikkat çekti. Müşterilerden Timur Erten ise bayram tatlısı almak için geldiklerini ve herkesin bayramını kutladıklarını söyledi.
Muş'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla kurulan pazarda hareketlilik yaşanıyor. Belediye Meydanı ve PTT Caddesi yakınında kurulan pazarda vatandaşlar, bayram eksiklerini tamamlamak için tezgahlarda satışa sunulan ürünleri inceleyerek alışveriş yapıyor. Esnaf ise pazarda kıyafetler gibi çeşitli ürünleri satışa sunarak vatandaşların ilgisini çekiyor.
Edirne'de bulunan şekerlemeciler, Ramazan Bayramı öncesi badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve lokum gibi Osmanlı mirası lezzetlere talebin artması üzerine çalışmalarını hızlandırdı. Geleneksel tatların yanı sıra yeni tatlar da üreten şekerlemeciler, Edirne'nin kültürel ve gastronomik değerlerini yaşatmayı hedefliyor. Üretim kapasitelerini iki katına çıkaran şekerlemeciler, bayram tatili için şehir dışından gelen ziyaretçilere ve Edirne'den farklı illere giden vatandaşlara tarihi lezzetleri sunmayı amaçlıyor.
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