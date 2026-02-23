Sülüklü Göl tekrar suya kavuştu - Son Dakika
Sülüklü Göl teknar suya kavuştu

Sülüklü Göl tekrar suya kavuştu
23.02.2026 10:10
Gerger ilçesindeki Sülüklü Göl, yoğun kar ve yağış sonrası su seviyesini %100'e çıkardı.

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan Sülüklü Göl, bu seneki yoğun kar ve yağış sonrası yeniden suya kavuştu.

İlçeye bağlı Gürgenli köyü bölgesinde, cilt hastalığı yaşayanların uğrak noktası olan Sülüklü Göl, geçen yıl kuraklık nedeniyle büyük ölçüde susuz kaldı. Kuruma tehlikesi ile karşı karşıya olan gölde su seviyesi, bu kış yaşanan yoğun kar ve yağış nedeniyle yüzde 100'e ulaştı.

'BAKANLIĞIN ÖNLEM ALMASI GEREK'

Gürgenli köyünden Adil Oğlu, "Sülüklü Göl, bu sene daha güzel olmuş, yazın kurumuştu. Sülük de kalmamıştı. Şu anda çok iyi, mart ayında daha çok iyi olacak inşallah. Kar eridikçe daha da güzelleşiyor. Tarım Bakanlığı tarafından buraya ekip gönderilip, bu sülüklerin çalınmaması için güvenlik önlemi alınması gerek. Sülükler bir şifadır, vücuduna bıraktığın zaman şifa kaynağıdır. Türkiye'nin her tarafından geliyorlar. Yazın buralar her taraf dolu" dedi.

'BİLİMSEL BİR TEMELİ YOK'

Musa Gürbüz ise "Burası sülüklerin varlığı nedeniyle sağlık turizmi açısından önemli bir yer. İnsanlar buraya özellikle kan yoluyla oluşan hastalıkların temizlenmesi için geliyor. Sülükler buraya gelen insanların vücudunun herhangi bir yerine yapışarak, oradaki kirli kanı aldığı düşünülüyor. Bilimsel bir temeli yok ancak bunu savunanlar da var. Sonuçta burası bu açıdan önemli bir yer" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Sülüklü Göl tekrar suya kavuştu - Son Dakika

SON DAKİKA: Sülüklü Göl tekrar suya kavuştu - Son Dakika
