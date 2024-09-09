Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor - Son Dakika
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Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor

Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor

Bursa sokaklarında yapılan bir ankette vatandaşlara 'Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?' diye soruldu. Katılımcıların büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i seçerken, bazıları tarihin daha az bilinen liderlerini tercih etti. İlginç bir şekilde, bazı kişiler Antik Dönem'den Hammurabi'yi, Metehan'ı seçti. Modern döneme atıfta bulunan bir vatandaş da Fatih Terim'le tanışmayı arzu etti.

09.09.2024 17:23
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Bursa sokaklarında vatandaşlara "Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz?" diye sorduk. Katılımcıların büyük çoğunluğu Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'i öne çıkararak, bu önemli liderlerle tanışmayı arzu ettiklerini ifade ettiler. Bir kişi, "Atatürk'le tabii ki, çok merak ediyorum ne derdi, ülkemiz için çok emek vermiş" derken, bir diğeri " Fatih Sultan Mehmet'le tanışmak isterdim, çünkü o benim atam" diyerek tarihi kahramanlarımızın bıraktığı etkiye vurgu yaptı.

Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor

FATİH SULTAN MEHMET VE ATATÜRK İLK SIRADA

Bir katılımcı, Antik Dönem'den Hammurabi'yi seçerek "İlk kanunları koyan adam, tanımak isterdim" ifadesini kullandı. Yine bir başka görüş, "Tarihte en büyük liderlerden olduğunu düşündüğüm Metehan'la tanışmak isterdim" şeklinde oldu. Farklı dönemlerden liderlerin seçilmesi, halkın tarihe duyduğu ilgiyi ve çeşitliliği gözler önüne serdi.

Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor

PEYGAMBERLER VE ÇAĞDAŞ İSİMLER

Peygamberlerle tanışmayı arzu edenler de vardı. Bir kişi, "Peygamberimizle tanışmak isterdim, İslamiyet'in yayılışında onun yanında olmak, vahiyleri ondan duymak isterdim" diyerek dini bir figürü tercih etti. Modern döneme atıfta bulunan bir diğer vatandaş ise " Fatih Terim'le tanışmak isterdim" diyerek, spor dünyasından bir isimle buluşmayı hayal etti.

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Son Dakika Yaşam Tarihte kiminle tanışmak isterdiniz? Bursa halkı cevaplıyor - Son Dakika

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