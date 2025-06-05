Tarsus'ta Bıçakçılar Bayram Yoğunluğu Yaşıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Kurban Bayramı nedeniyle bıçakçılarda yoğunluk oluştu.

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların et kesim kurban kesim doğrama amaçlı kullandıkları mutfak aletlerinden bıçaklar bilenmek üzere ustalara veriliyor. Geleneksel yöntemlere bilenen bıçaklar, kurban kesimine hazır hale getiriliyor. Kesici aletler 150 ile 750 TL arasında değişen fiyatlarla bileniyor.

40 yıllık bıçak ustası Durmuş Binay, Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle vatandaşların getirdikleri bıçakları bileyerek kendilerine hazır hale getiriyoruz. Bıçakların durumuna, büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Geçen yıla göre daha fazla yoğunluk var dedi. Bıçakların ustaya getiren Mehmet Altıboğa ise, Her yıl olduğu gibi yine bıçaklarımızı Tarsus'un sanatkarı Durmuş ustaya getirdik işlerimizin yoğunluğundan dolayı bugüne kaldık İnşallah bıçaklarımızı jilet gibi yapacak diye konuştu.