Tatvan'da Perseid Meteor Yağmuru Fotoğrafları

BİTLİS Tatvan ilçesinde fotoğrafçılar, Van Gölü'nün karanlık koylarında Perseid meteor yağmurunu fotoğrafladı.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen 60 fotoğrafçı, dün gece gerçekleşen Perseid meteor yağmurunu fotoğraflamak için kente geldi. Dün akşam ışıklardan uzak olan Tatvan ilçesindeki Van Gölü'nün karanlık koylarında yerlerini alan fotoğrafçılar, meteor yağmurunu fotoğrafladı. Fotoğrafçılar, saat başına 60'a yakın meteor geçişini yakaladı.

ÖZEL HAZIRLIK YAPTILAR

Bölgede doğa ve uzay gözlemciliği yapan BEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, Bitlis'in yaylalarında ve Van Gölü'nün karanlık koylarında Perseid meteor yağmurunu izlemek için gökyüzü meraklılarıyla bir araya geldiklerini söyledi. 1 haftadır gözlem yaptıklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Önen, 12 Ağustos gecesi için özel hazırlık yaptıklarını ifade etti.

'BU ANI HER YIL YÜZLERCE KİŞİ BEKLİYOR'

Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen, "1 yıllık bekleyişin ardından bu anı sabırla bekledik. Dün gece gözümüzü gökyüzüne çevirdik. Ay muhalefeti olsa da görüş netliğini azaltsa da meteor yağmuru gözlemlendi. Perseid meteorunu 7'den 70'e onlarca astronomi ve doğasever olarak ekipmanlarımızın başına geçerek, görüntülemeyi başardık. Bu anı ölümsüzleştirmek için her yıl yüzlerce kişi bekliyor. Bizler o anı fotoğrafladığımız için mutluyuz" dedi.