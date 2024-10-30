Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi - Son Dakika
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Yaşam

Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi

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Tekirdağ Çerkezköy'de yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi. Araçla seyir halinde bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde şahsın zurna ile Uzak Doğu ezgileri çaldığı anlar yer aldı.

30.10.2024 10:32
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntü kısa sürede viral oldu.

FARK EDİNCE TELEFONUNA SARILDI

Aracıyla yolda ilerlerken yeşilliklerin içinde bir Çinlinin olduğunu fark edip telefonuna sarılan şahıs elindeki zurnayı görünce ikinci bir şaşkınlık yaşadı.

ZURNA İLE UZAK DOĞU EZGİLERİ ÇALDI

Telefonla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Çinli şahsın zurna ile Uzak Doğu ezgileri çaldığı anlar yer aldı.

Tekirdağ\'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi

Kültür Sanat, Uzak Doğu, Çerkezköy, Uzak Doğu, Tekirdağ, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • ferhat eser:
    Bu bir çinli tekniği zurna çalarak sezgileriyle salıncakların konum tespitini yapıyor daha sonra sözde büyük 5saraylılar koyun gibi toplanıp hakemlerin meşhur salıncaklarına biniyor 7 17 Yanıtla
  • Oooo:
    Normal hareket etse öleceğini biliyor:)) 22 0 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Türkiye'ye ayak basan ne içiyorsa bir haller oluyor 21 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    ferhat eser gene burada ve gene bir saçma yorum, bunun işi gücü yok mu ya 12 3 Yanıtla
  • Tuncay Sevim:
    tekridağ sınırlarına girince böyle olmuştur be yaaa osman ağanın çince versiyonu 11 0 Yanıtla
  • Murat Çil:
    pasaportuna mı bakmış nereden biliyor Çinli olduğunu belki de kazakistanlı 9 0 Yanıtla
  • k K:
    habere bak habere gel vatandas,cinli bu gün 2 defa tuvalete gitti 4 5 Yanıtla
  • Zafer Koç:
    Ajandır ajan… 7 1 Yanıtla
  • Nur:
    Türkiye dünya ülkesi ne ararsan var ve bizden biri gibi olmak zor değil hiç bir yabancıya .turist gibi gezmesi gerekirken yolda enstrüman çalıp para toplayan gençler gibi davranmak nedir ?suriyelilere bile nerelisin diye sorduğunda Diyarbakırlıyım Antepliyim diye cvp alıyorsan sen çoktan yabancılaşmışsındır vatanında . 2 3 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    Zurnayı da heklemişler, yakında kendi kadim tarihlerine dahil ederler... 4 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi - Son Dakika
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