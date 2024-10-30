Tekirdağ\'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi

Nur:

Türkiye dünya ülkesi ne ararsan var ve bizden biri gibi olmak zor değil hiç bir yabancıya .turist gibi gezmesi gerekirken yolda enstrüman çalıp para toplayan gençler gibi davranmak nedir ?suriyelilere bile nerelisin diye sorduğunda Diyarbakırlıyım Antepliyim diye cvp alıyorsan sen çoktan yabancılaşmışsındır vatanında .