Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otoyolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntü kısa sürede viral oldu.
Aracıyla yolda ilerlerken yeşilliklerin içinde bir Çinlinin olduğunu fark edip telefonuna sarılan şahıs elindeki zurnayı görünce ikinci bir şaşkınlık yaşadı.
Telefonla saniye saniye kaydedilen görüntülerde Çinli şahsın zurna ile Uzak Doğu ezgileri çaldığı anlar yer aldı.
Son Dakika › Yaşam › Tekirdağ'da yol kenarında zurna çalan bir Çinli görüntülendi - Son Dakika
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