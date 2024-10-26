Tillo\'da Çocuklara Oyun Parkı Yapıldı

Yaşam

SİİRT'in Tillo ilçesinde çocukların köylerinde istediği oyun parkı, bir iş insanının destekleriyle yapıldı.

Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde toplanan çocuklar, hazırladıkları 'Köyümüze park istiyoruz' dövizleri taşıdılar. Köylüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İş insanı Dinçer Azaphan, köy meydanında çocuk parkı yaptırdı. Parkın, çocukların da katılımıyla açılışı yapıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,