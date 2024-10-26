SİİRT'in Tillo ilçesinde çocukların köylerinde istediği oyun parkı, bir iş insanının destekleriyle yapıldı.
Tillo ilçesine bağlı Hatrant köyünde toplanan çocuklar, hazırladıkları 'Köyümüze park istiyoruz' dövizleri taşıdılar. Köylüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. İş insanı Dinçer Azaphan, köy meydanında çocuk parkı yaptırdı. Parkın, çocukların da katılımıyla açılışı yapıldı.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Son Dakika › Yaşam › Tillo'da Çocuklara Oyun Parkı Yapıldı - Son Dakika
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