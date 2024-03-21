Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu - Son Dakika
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Yaşam

Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu

Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu

Hazine avına çıkan Richard Brock, İngiltere'nin en büyük altın külçesini buldu. 64,8 gram ağırlığındaki altının 30 bin pound (yaklaşık 1 milyon 232 bin lira) değerinde olduğu tahmin ediliyor.

21.03.2024 18:46  Güncelleme: 19:22
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Eski bir kameraman olan Richard Brock, 35 yıldır metal dedektörüyle uğraşırken sonunda büyük keşfini gerçekleştirdi. Brock, Shropshire Tepeleri'nde katıldığı hazine avında ülkenin en büyük altın külçesini buldu.

BULDUĞU ALTINLA ÜLKE TARİHİNE GEÇTİ

35 yıldır metal dedektörü uzmanı olan 67 yaşındaki iki çocuk babası, geçen yılın mayıs ayında, Shropshire Tepeleri'ndeki özel tarım arazilerini arayan bir gruba katılmak için Somerset'teki evinden üç buçuk saat yolculuk yaptı. Brock, Shropshire'daki tüm gün süren grup hazine avı gezisine bir saat geç gittiğinde rakiplerinin en iyi eşyaların hepsini kapmış olmasından korktu. Ancak sadece yirmi dakika sonra, emekli kameraman tahminen 30 bin pound değerindeki İngiltere'nin şimdiye kadarki en büyük altın külçesini buldu. Parça, 64,8 gram ağırlığında olup İngiltere'deki önceki rekorun sahibi olan 54 gramdan çok daha büyük.

Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu

20 DAKİKA İÇİNDE HAYATI DEĞİŞTİ

Brock, "Aslında olayı kaçırdığımı düşündüm, yaklaşık bir saat geç gelmiştim. Orada herkesin güncel donanımları vardı ve ben de üç eski makineyle uğraştım. İlk başta, ekranı solmakta olan bu yedek dedektörle birlikte birkaç paslı eski çadır kazığı buldum. Ancak toprağı yalnızca 20 dakika taradıktan sonra bu külçeyi buldum. Bu da hangi ekipmanı kullandığınızın gerçekten önemli olmadığını gösteriyor" dedi.

Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu

BULDUĞU PARÇAYI HERKESE GÖSTERDİ

Brock dürüst davranıp bulduğu parçayı herkese gösterdiğini söyleyerek sözlerine devam etti: "Arazi sahibi, kazıyı düzenleyen kişi ve çevremdeki diğer dedektör uzmanları bu külçeye bakmaya çalışırken başka bir şey arayamazdım."

Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu

Altın külçesinin oraya nasıl ulaştığı bilinmiyor. Daha önce Galler'de 97,12 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu ve İskoçya'da da 121,3 gram ağırlığında bir altın külçesi bulunmuştu, ancak bunun İngiltere'de şimdiye kadar keşfedilen en büyük altın külçesi olduğuna inanılıyor.

Külçe için düzenlenen açık artırma ise önümüzdeki ay sona erecek ve müzayedeci Mullock Jones, "Çarpıcı bir altın külçesi elde etmek nadir bir fırsat" diyor ve pek çok kişinin ilgileneceğini tahmin ediyor. Jones, 30 bin ile 40 bin pound arasında bir getiri sağlayacağını tahmin ediyor. Brock ise geliri arazi sahibiyle paylaşmayı planlıyor.

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Toprağı 20 dakika taradıktan sonra ülkenin en büyük altın külçesini buldu - Son Dakika

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