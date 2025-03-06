Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe lakaplı Efe Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı. Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline "Olması gerektiği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.
İşte Efe Beycan'ın son hali;
Son Dakika › Yaşam › Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde - Son Dakika
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