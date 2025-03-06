Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde - Son Dakika
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Yaşam

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

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Sosyal medyada yayınladığı görüntülerde 'Zebani' olduğunu iddia eden ve yaptığı açıklamalarla herkesi hayrete düşüren Efe Beycan, tövbe edip Müslüman oldu. Kollarındaki dövmeleri sildirip umreye giden Efe Baykan'ın son hali herkesi şaşırttı.

06.03.2025 11:30  Güncelleme: 11:44
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Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe lakaplı Efe Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı. Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline "Olması gerektiği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Efe Beycan'ın son hali;

Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde
Tövbe edip Müslüman olan \'Zebani Efe\' son haliyle gündemde

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Son Dakika Yaşam Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • barış özcan:
    Helal olsun, imanını geri kazanmış tövbe etmiş ve kendini sıfırlamış. Darısı tüm inanmayanların başına. Tövbe kapısı daima açık ve hiçbir yaş bu kapı için geç değil. 181 14 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    SOYTARILAR başka bir şey değil 33 70 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Tanımam etmem ama yine de çok sevindim ..Çok şükür ... 68 3 Yanıtla
  • Zafer El:
    Allah tamamına erdirsin 64 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Birşeyler deniyor 23 23 Yanıtla
  • aragorn:
    HELAL OLSUN 39 1 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Allah içini, dışını ve niyetini iyi bilir. Ben niyet okuyup yorum yapmayacağım.. 11 0 Yanıtla
  • Muhammet Açıkdeniz:
    ulan bi adama ismi bu kadar yakışırmı. evlat olsa eldivenle sevilmez 0 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde - Son Dakika
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