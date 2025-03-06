Tövbe edip Müslüman olan \'Zebani Efe\' son haliyle gündemde

Yaşam

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Daha önce 'Zebani' olduğunu iddia eden, satanistlerin elçisi olduğunu söyleyen ve Cehennem yaşının 456 olduğu belirten Zebani Efe lakaplı Efe Beycan, geçtiğimiz yıllarda tövbe edip Müslüman olmuştu. Umre'ye bile giden Efe Beycan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

SON HALİ ORTAYA ÇIKTI

Önceden pembe saçlarıyla bilinen Efe Beycan'ın o halinden eser kalmadı. Saçlarını yeniden boyatan dövmelerini sildiren Beycan saçı sakalını da uzattı. Şimdilerde daha normal videolar çeken Beycan'ın son haline "Olması gerektiği gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

İşte Efe Beycan'ın son hali;