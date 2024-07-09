Türk Kızılayı, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Türk Kızılayı, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılayı, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor

Türk Kızılay İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Butik, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Antakya ilçesinde faaliyete geçen Sosyal Butik, her gün yüzlerce depremzede vatandaşa giyim yardımları yapıyor. Kızılay gönüllüleri, randevu ile gelen vatandaşlara uygun kıyafet seçiminde yardımcı oluyor. Kızılay Hatay İl Başkanı, çalışmaların son güne kadar ara vermeden devam edeceğini belirtti.

09.07.2024 22:13
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HATAY'da Türk Kızılay İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Butik, Hataylı depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremzedelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılay Hatay İl Başkanlığı tarafından merkez Antakya ilçesinde 9 Mayıs'ta faaliyete sunulan Sosyal Butik, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi'nde her gün yüzlerce vatandaşın faydalandığı Sosyal Butik'te Kızılay gönüllüleri randevu ile kabul ettikleri vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sosyal Butik'in tüm depremzede vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Kızılay Hatay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, "Her gün yüzlerce depremzede vatandaşımıza Kızılay Hatay İl Başkanlığımıza bağlı Sosyal Butik'imizde giyim yardımları yapmaya devam ediyoruz. İlk olarak kayıtlarını oluşturarak, vatandaşlarımıza ayrılan randevu günü ve saatinde giyim yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımız, kendi renk ve beden tercihlerine uygun kıyafetleri seçebilmenin rahatlığını yaşıyorlar. Gönüllülerimiz ise her günün başında ve sonunda, ayrıca gün boyunca butiğimizde düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın uygun kıyafet seçmelerine yardımcı oluyorlar. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız; son güne kadar çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan, ara vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Türk Kızılayı, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

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