Türk Kızılayı, Hataylı depremzedelerin giyim ihtiyaçlarını karşılıyor

Yaşam

HATAY'da Türk Kızılay İl Başkanlığı tarafından oluşturulan Sosyal Butik, Hataylı depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor.

Depremzedelerin giyim ihtiyaçlarının karşılanması için Türk Kızılay Hatay İl Başkanlığı tarafından merkez Antakya ilçesinde 9 Mayıs'ta faaliyete sunulan Sosyal Butik, bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Esentepe Mahallesi'nde her gün yüzlerce vatandaşın faydalandığı Sosyal Butik'te Kızılay gönüllüleri randevu ile kabul ettikleri vatandaşların giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı oluyor. Sosyal Butik'in tüm depremzede vatandaşların hizmetinde olduğunu söyleyen Kızılay Hatay İl Başkanı Hüseyin Kimyonoğlu, "Her gün yüzlerce depremzede vatandaşımıza Kızılay Hatay İl Başkanlığımıza bağlı Sosyal Butik'imizde giyim yardımları yapmaya devam ediyoruz. İlk olarak kayıtlarını oluşturarak, vatandaşlarımıza ayrılan randevu günü ve saatinde giyim yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Burada vatandaşlarımız, kendi renk ve beden tercihlerine uygun kıyafetleri seçebilmenin rahatlığını yaşıyorlar. Gönüllülerimiz ise her günün başında ve sonunda, ayrıca gün boyunca butiğimizde düzenlemeler yaparak vatandaşlarımızın uygun kıyafet seçmelerine yardımcı oluyorlar. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız; son güne kadar çalışmalarımıza durmadan, yorulmadan, ara vermeden devam edeceğiz" dedi.