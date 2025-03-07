Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor: Su seviyesi kritik noktada - Son Dakika
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Yaşam

Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor: Su seviyesi kritik noktada

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Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, Kırıkkale kesiminde kuraklık nedeniyle alarm veriyor. Su seviyesinin kritik düzeye inmesiyle birlikte nehir yatağında adacıklar oluştu. Bazı bölgelerde ise su o kadar çekildi ki, yürüyerek karşıya geçilebilecek alanlar ortaya çıktı.

07.03.2025 10:14
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Türkiye'nin en uzun ırmağı Kızılırmak, kuraklığın etkisiyle alarm veriyor. Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğup Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen ırmağın Kırıkkale kesimindeki su seviyesi, son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle hızla düştü. Bir zamanlar coşkuyla akan Kızılırmak'ın bazı bölgelerde yatağı yürüyerek geçilebilir hale geldi. Su kaybı, bazı bölgelerde adacıkların oluşmasına sebep olurken, havadan çekilen görüntüler kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.

Kuraklık, yalnızca doğal yaşamı değil, tarımsal üretimi de ciddi şekilde etkiliyor. Artan sıcaklık ve azalan yağışlar, yer altı su kaynaklarını tükenme noktasına getirdi. Tarımsal sulama için daha derin sondaj kuyuları açmak zorunda kalan çiftçiler, suya ulaşmanın her geçen gün zorlaştığını belirtti.

ARAZİLER KURAK DURUMDA

Yukarımahmutlar köyünde çiftçilik yapan Halil Yurdakul, "Önceden 20 metreden su çıkıyordu, şimdi 100 metreye kadar sondaj vuruyoruz. Yonca, fasulye, salatalık, kelek ekiyorduk ama şu anda araziler kurak durumda. 150 hanenin 100'ü tarımla geçiniyordu, artık ekim yapamıyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Bir başka çiftçi Batuhan Yurdakul ise toprağın artık verim vermediğini belirterek, "Bir yıl buğday ekiyoruz, bir yıl tarlayı boş bırakıyoruz. Eskiden 7 metrede su bulunurdu, şimdi 100 metre sondaj kazıyoruz ama su çıkmıyor" diye konuştu.

Ömer Yönay da eskiden bu kadar gübreye ihtiyaç duymadıklarını ifade ederek, "Eskiden ekinler kendiliğinden büyürdü, şimdi yağmur yağmazsa diye erkenden gübre atıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkiye\'nin en uzun nehri kuruyor: Su seviyesi kritik noktada
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Türkiye'nin en uzun nehri kuruyor: Su seviyesi kritik noktada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 81855655As:
    Allah sonumuzu hayır etsin.müslümanın oruç tuttuğu ayda, fiyatlar ikiye katliyor.biraz kendimizi sorgulamamız gerekiyor.şükürü unuttuk.gözü doymaz olduk.ne diyoruz, paylaştıkça bereketli olur. paylaşmak kaldımı.keser gibi kendimize yontuyoruz. 25 0 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ÜLKE KURUYOR DESEN.. 7 0 Yanıtla
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