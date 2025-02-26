Türkiye Tekstil Bienali Antalya\'da Başladı

Yaşam

Bienalin küratörü Nihat Özdal, tekstil ve suyun birbirine olan etkisini vurgulayarak, "Dünyada her yıl 93 milyar metreküp su tekstil sektöründe kullanılıyor. Bir kot pantolon üretimi için 10 bin, bir pamuklu tişört için ise 2.500 metreküp su harcanıyor. Küresel su kirliliğinin yüzde 20'si tekstilden kaynaklanıyor ve her yıl yaklaşık 100 milyar yeni tekstil ürünü piyasaya sürülüyor" dedi.

MAĞARADA SANAT DENEYİMİ

Bienale katılan sanatçılardan Özge Kahraman, Anadolu Speleoloji Grubu Derneği (ASPEG) üyesi olarak mağaraların fiziksel, tarihi ve estetik yapısını araştırıyor. İlk kez eserlerini bir mağarada sergilediğini belirten Kahraman, "Bienal sayesinde bu hayalim gerçekleşti ve Yalan Dünya Mağarası'nda eserlerim izleyiciyle buluştu. Şimdiye kadar mağaraları keşfeden biri olarak hep dışarıdan bakıyordum ama bu kez mağaranın kendisi de serginin bir parçasıydı. Atmosferi tarif etmek zor, sanatımı en ait hissettiğim yerde izleyiciyle buluşturmak unutulmaz bir deneyimdi" dedi.

ULUSLARARASI SANATÇILAR DA BİENALDE

Bienalde eserleri sergilenen sanatçılar arasında ABD'li Thomas Jackson ve İsveçli Diana Orving de bulunuyor. Jackson, "Yapmayı sevdiğim şey, insan yapımı malzemeleri alıp doğal manzaralara yerleştirmek ve doğayı taklit etmelerini sağlamak" ifadelerini kullandı. Orving ise "Keşfettiğim temalar dönüşüm, hareket ve doğanın akışı üzerine kurulu" dedi.

SANATÇI ZEYNEP ÇİLEK ÇİMEN'İN BİANEL DENEYİMİ

Bu sene katıldığım Venedik Bienalinde sonra Türkiye Textil bienaline davet edildim. Textil Bienalinde bulunmak çokfarklı bir deneyim oldu. Kilim motifleri her zaman ilgimi çekmiş ve bana ilham kaynağı olmuştur.. Bazı şeyler eskimez. Motifler de bunlardan biridir. Hayallerle, beklentilerle, umutlarla hazırlanır; devrin estetik anlayışını, zevkini, hatta hayata bakışını yansıtır; onda hazırlanış amacını aşan bir anlam ve güzellik vardır. Öte yandan biliyorsunuz ki yaşam tıpkı Baudelaire'in dediği gibi kalıcı olan şeylerle geçici olan şeylerin bir dengesidir. Ve özellikle modern zamanlarda kültürel saflıktan söz etmek mümkün değildir. Ayrıca geleneklerin yaşayabilmesi için bir toplumda yaşayan bazı bireylerin onları sürdürmeye gönüllü olması gerekir. Sürekli bir değişimin ortasında motifler de değişir. İlerlemeci yaklaşımı göster

Daha önce Chelsea'de sergilediğim kilim motifleri serisinden 5 iş ile küratör Nihat Özdal çağrısıyla bienale katıldım. Bereket, eli belinde , göz, akrep ve koç motiflerinden ilhamla yaptığım işleri Kızıl kule de görebilirsiniz.