Ünlü oyuncu Mel Novak huzurevinde hayata gözlerini yumdu

Game of Death (Ölüm Oyunu) filminde Bruce Lee ile birlikte rol alarak hafızalara kazınan usta oyuncu Mel Novak, 90 yaşında hayata veda etti. Acı haberi, Novak'ın kızı Nikol Conant doğruladı. Rol aldığı bir çok yapımdaki başarılı oyunculuğuyla tanınan dünyaca ünlü oyuncu Mel Novak'dan acı haber geldi.

Efsanevi oyuncu Mel Novak'ın kızı Nikol Conant, babasının Çarşamba sabahı Güney Kaliforniya'da bir bakım merkezinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiğini TMZ aracılığıyla doğruladı.

Kariyeri boyunca Hollywood'da onlarca projede yer alan efsanevi oyuncu, aksiyon sahneleri ve dublörlük gerektiren çekimler sırasında aldığı darbeler nedeniyle sık sık yaralandı. Kızı Nikol, Novak'ın özellikle son yıllarda setlerde aldığı darbelerin etkisiyle günlük olarak acı çektiğini ifade etti.