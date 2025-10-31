Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek

Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
31.10.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Yenileme işlemini gerçekleştirmeyen sürücüler, 15 TL yerine binlerce lira ödemek zorunda kalacak.

Eski tip sürücü belgelerinin 1 Ocak 2016'dan itibaren yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre bugün mesai bitimiyle sona erecek. Eski tip ehliyetler, bugün mesai bitimine kadar 15 lira karşılığında yenilenebilecek. Bu sürenin ardından eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak.

B SINIFI EHLİYET İÇİN 7 BİN 438 LİRA 60 KURUŞ ÖDENECEK

Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet için yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak. A, A1, A2 ve F sınıfı sürücü belgelerini yenileyecekler 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G ve M sınıfı belgelerini yenileyecekler ise 11 bin 235 lira 60 kuruş ödeyecek.

BAŞVURULARDA BELİRGİN ARTIŞ YAŞANDI

Yenileme süresinin sona erecek olması nedeniyle nüfus müdürlüklerine yapılan başvurularda son günlerde belirgin artış yaşandı.

MESAİ BİTİMİNE KADAR BAŞVURU YAPMAK ŞART

Eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin, bugün mesai bitimine kadar nüfus müdürlüklerine başvurarak işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kaynak: AA

Otomobil, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Partisi sandıktan birinci çıktı Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir Partisi sandıktan birinci çıktı! Rob Jetten ülkenin ilk eş cinsel başbakanı olabilir
MHP’den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Meydan okumanın sonu kötü bitti Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Türkiye’nin gözü bu maçlarda İşte dev derbileri yönetecek hakemler Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler
Rusya, Ukrayna’yı 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle vurdu Rusya, Ukrayna'yı 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle vurdu
Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar Önce fotoğraf gösterdiler sonra liselileri tekme, tokat dövüp bıçakladılar

10:28
Siirt’te aile katliamı Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
10:12
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor AK Partili isimden dikkat çeken yorum
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum
10:09
Türkiye’de yıllar sonra 2 vaka görüldü Tedavisi yok, komaya götürüyor
Türkiye'de yıllar sonra 2 vaka görüldü! Tedavisi yok, komaya götürüyor
09:59
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye’ye geri dönüyor
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
09:45
Dev şirkete kayyum atandı 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında
09:29
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2025 11:08:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.