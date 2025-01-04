Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi - Son Dakika
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Yaşam

Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi

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Gastronomi uzmanı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Kent Lokantası'nda yediği yemeğe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Milor, ''Temizlik dikkat çekiyor, et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey'' ifadelerini kullandı.

04.01.2025 20:53  Güncelleme: 21:07
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Gastronomi uzmanı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından açılan Kent Lokantası'nda eşi ile birlikte yemek yemişti Milor, yemeklerin kalitesini ve lokantanın genel durumunu değerlendirdi.

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Dr. Buğra Gökce'nin kendisine eşlik ettiği Milor, uzun süre sırada beklediğini ifade etti. "Sıra var ama bekledik sırada" diyen Milor, "Bayadır merak ediyorum, çünkü tabldot burada 40 TL. 40 liraya evde karın doyuran varsa lütfen bize bildirin; nasıl yapıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"40 TL OLMASI İNANILMAZ"

Milor değerlendirmesinin devamında ise "Temizlik dikkat çekiyor, et mercimek çorba makarnamız meyve veya tatlı oluyor. Bu yemeğin 40 TL olması inanılmaz bir şey. Mercimek çorbasını denedim. Lezzetli. Kıvamı çok iyi. Mercimek tadı iyi geliyor." ifadelerini kullandı. "Burası aşevi gibi değil, ucuz bir esnaf lokantası. İnsanların onurunu kırmıyor. Ekrem İmamoğlu zamanın ruhunu çok iyi okumuş, sayıları umarım çoğalır" sözlerini sarf etti.

Vedat Milor, Kent Lokantası\'nda yediği yemeği değerlendirdi

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Son Dakika Yaşam Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yediği yemeği değerlendirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Zafer musaboğlu:
    Ya kent lokantasıymış arkadaş Adamlarda vizyona bak ekoyu pofpoflamak için ellerinde sadece kent lokantası var KOSKACA İSTANBULDA KONUŞULAN HİZMETE BAK. 85 122 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    garibanin karnini doyurmak sevaptir. Allâh razi olsun ibb den 144 45 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sen yesen ne yazar 53 96 Yanıtla
  • ahmet ünsal:
    Halk Lokantası açıldı Fiyatlar iyi Tarım Kıredi Koparetif marketlwr açıldı İndirimli olacaktı Diğer Marketlerle aynı fiyatı ?? Daha indirimli olmayacakmı idi ?? 106 15 Yanıtla
  • Kzk :
    Eskiden aş evlerinde bedevaydı. Şimdi ekrem zamanında yiyorsun üste 40 lira veriyorsun. Bunuda söylesene vedat efendi 47 56 Yanıtla
  • Vadaa:
    Çok temiz defalarca gittim 78 19 Yanıtla
  • Emin Turan:
    Bu milor efendi kadir Topbaş zamanınıda aşevine gidip yemek yemişmi de halk lokantası nı övgüler diziyor birde bu övgüler için bir menfaat sagladımı 33 46 Yanıtla
  • ahmet ünsal:
    Şimdi Halk Lokantalar açıldı Fiyatı iyi yemekleri İyi Tarım Kıredi koparetif Merketleri açıldı diğer Marketlerle aynı daha ucuz olacak diye açılmıştı 64 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Ekrem İmamoğlu na laf atanlar utansın akp belediyeleride yapsın gelip burda kötülemeye hakkınız yok akkoyunlar 39 29 Yanıtla
  • Idris Sipahi:
    Yem ucuz diğer kazıklar süper yakışır istanbula 29 22 Yanıtla
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