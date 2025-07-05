Yağmura Rağmen Kaşar Festivali Coşku ile Yapıldı

ARDAHAN'ın Göle ilçesinde 24'üncüsü düzenlenen Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali yağmur altında gerçekleştirildi.

Göle ilçesinde üretimi yapılan kaşar peynirinin tanıtılması amacıyla düzenlenen Ulusal Kaşar ve Kültür Festivali, halk ozanlarının deyişleriyle başladı. Festivale katılanlar, sağanak yağmura rağmen sanatçıların türküleri eşliğinde halaylar çekerek eğlendi. Festivale katılan misafirlere Göle'de üretimi yapılan kaşar peyniri ikram edildi.

Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, "Biz burada devletimiz ve iş insanlarımızla bir bütün içerisinde barış, kardeşlik ve huzurlu bir ortamda festival gerçekleştiriyoruz. Yağışlı havaya rağmen tüm paydaşlarımız buradalar. İlçemizin kültürünü ve kaşar peynirimizi tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ GÖLE (ARDAHAN),