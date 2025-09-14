Yalnız Yaşayan Acar, Huzurevine Yerleştirildi - Son Dakika
Yalnız Yaşayan Acar, Huzurevine Yerleştirildi

14.09.2025 13:19
Aydın'da yalnız yaşayan 85 yaşındaki Durmuş Acar, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü tarafından huzurevine alındı.

AYDIN'da yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç Durmuş Acar (85), Aydın Valiliği talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün huzurevine yerleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi'nde annesini küçük yaşta kaybeden ve yıllardır yalnız yaşayan Acar için İmamköy Mahalle Muhtarı Şahin Evran sosyal medyadan destek çağrısı yaptı. Gözleri görmeyen ve hareket etmekte zorlanan Acar için Aydın Valisi Yakup Canbolat hareket geçti. Durumun bildirilmesi üzerine Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, İmamköy'e gidip Acar'ı evinden aldı. Acar, huzurevine yerleştirildi. İmamköy Mahalle Muhtarı Evran, "Sağ olsun Aydın Valimiz Yakup Canbolat sesimizi duydu. Amcamızı huzurevine yerleştirilmek üzere ekipler tarafından götürüldü. Bize devletin sıcak yüzünü gösterdi. Valimize çok teşekkür ederiz" diye konuştu..

Haber-Kamera: Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA

