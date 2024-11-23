Yalova'da Mevsimin İlk Kar Yağışı

Yaşam

1) YALOVA'DA MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞI

YALOVA'da fırtına ve sağanak, yerini kara bıraktı. Kentte mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Yalova'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak gece boyunca şiddetini artırarak devam etti. Fırtına ile birlikte bugün öğle saatlerine kadar devam eden yağmur, yerini kara bıraktı. Kent merkezi ile kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Vatandaşlar mevsimin ilk kar yağışını cep telefonlarıyla görüntüledi.